Por qué no juega Kylian Mbappé en Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26

El delantero francés de la Casa Blanca se suma a la lista de bajas sensibles del Clásico.

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid de este domingo 10 de mayo podría quedar en los libros de historia como el día en el que el Barça celebró el título de Liga en la cara de su eterno rival. Sin embargo, aunque esto es muy probable que suceda, lo cierto es que hay estrellas del Merengue que no saldrán en esa foto.

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Al conjunto blanco solo le sirve ganar en el Camp Nou para que Barcelona no festeje, pero tendrá que buscar la hazaña sin algunas de sus figuras, como es el caso de Kylian Mbappé. El francés es el goleador de Real Madrid y se encamina a ganar el trofeo Pichichi, pero no estará presente en el Clásico de la Jornada 35.

Kylian Mbappé no fue convocado para El Clásico (Getty Images)

¿Por qué Kylian Mbappé no juega el Clásico entre Barcelona y Real Madrid?

El motivo por el que Mbappé no sumará minutos este domingo en el Clásico es una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Por esta razón, Kylian ni siquiera fue convocado por Álvaro Arbeloa para el partido y se suma a otras bajas sensibles como Federico Valverde, Eder Militao, Arda Güler o Rodrygo, entre otros.

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De esta manera, el ataque merengue estará encabezado por Vinícius Junior; mientras que Arbeloa debe decidir entre Gonzalo García, Brahim Díaz o Franco Mastantuono para acompañar al brasileño en la ofensiva del Madrid.

En síntesis