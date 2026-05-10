¿Por qué no juega Raphinha en Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga 2025-26?

El extremo brasileño brilla por su ausencia en la alineación titular del conjunto culé. Conoce el motivo.

Barcelona recibe a Real Madrid desde las 13:00 hs (centro de México) en el Spotify Camp Nou por la Jornada 35 de LaLiga de España 2025-26. Esta edición de El Clásico podría no ser una más, ya que un empate le bastará al Barça para gritar campeón ante su máximo rival.

Publicidad

Ahora bien, lo cierto es que este partido no contará con algunas de las principales figuras en ambas plantillas. En el local ya se conocía la baja de Lamine Yamal con antelación, pero este domingo se publicó la alineación del Barcelona y tampoco aparece Raphinha.

¿Por qué no juega Rapinha en Barcelona vs. Real Madrid?

El extremo brasileño no jugará este partido desde el arranque, pero es una de las alternativas de Hansi Flick en el banco de suplentes. Si bien Raphinha suele ser titular indiscutido en el Barça, la realidad indica que está recién recuperado de una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho.

Raphinha estará en el banco de suplentes en el Clásico ante Real Madrid (Getty Images)

Publicidad

Por eso, el director técnico de Barcelona prefirió resguardarlo y hacerle sumar minutos de a poco. Raphinha podría ingresar en el segundo tiempo, pero la idea de Flick es no forzarlo físicamente a tan solo un mes del inicio de la Copa del Mundo.

En síntesis