Newcastle y Arsenal disputan este domingo 28 de septiembre el último partido de la Jornada 6 de la Premier League 2025-2026. Los juegos entre estos dos equipos suelen ser atractivos y eso se espera para este encuentro que inicia a las 09:30hs (CDMX).

Este fin de semana se han dado resultados sorprendentes en la Premier League y tanto Liverpool, Chelsea y Manchester United perdieron este sábado. El Arsenal tiene la oportunidad de convertirse en el escolta del torneo, aunque deberá hacerlo sin William Saliba y Martin Odegaard.

Ambos futbolistas, que son claves para los Gunners, inician el partido ante Newcastle en la banca. Con respecto al central, el francés no es que tiene una lesión sino que Mikel Arteta decidió darle descanso considerando la acumulación de encuentros.

Publicidad

Publicidad

William Saliba tuvo una molestia a fines de agosto ante Liverpool que le hizo perderse dos partidos, pero ya el francés fue titular ante Manchester City y también el miércoles pasado contra Port Vale por la EFL Cup. En su lugar frente a Newcastle juega Cristhian Mosquera.

Por su parte, Martin Odegaard viene arrastrando molestias en su hombro derecho y el centrocampista noruego se perdió los últimos cuatro partidos del Arsenal. Como noticia positiva es que el europeo está en la banca y quizás sume minutos en la segunda mitad.

La alineación de Arsenal ante Newcastle

David Raya

Jurrien Timber

Cristhian Mosquera

Gabriel Magalhaes

Riccardo Calafiori

Declan Rice

Zubimendi

Eberechi Eze

Bukayo Saka

Viktor Gyokeres

Leandro Trossard

Publicidad