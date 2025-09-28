Es tendencia:
¿Por qué no juegan William Saliba y Martin Odegaard en Newcastle vs. Arsenal por la Premier League 2025-26?

El motivo por el cual William Saliba y Martin Odegaard no forman parte de la alineación titular del equipo de Mikel Arteta en el juego de este domingo.

Por Patricio Hechem

Newcastle y Arsenal disputan este domingo 28 de septiembre el último partido de la Jornada 6 de la Premier League 2025-2026. Los juegos entre estos dos equipos suelen ser atractivos y eso se espera para este encuentro que inicia a las 09:30hs (CDMX).

Este fin de semana se han dado resultados sorprendentes en la Premier League y tanto Liverpool, Chelsea y Manchester United perdieron este sábado. El Arsenal tiene la oportunidad de convertirse en el escolta del torneo, aunque deberá hacerlo sin William Saliba y Martin Odegaard.

Ambos futbolistas, que son claves para los Gunners, inician el partido ante Newcastle en la banca. Con respecto al central, el francés no es que tiene una lesión sino que Mikel Arteta decidió darle descanso considerando la acumulación de encuentros.

William Saliba tuvo una molestia a fines de agosto ante Liverpool que le hizo perderse dos partidos, pero ya el francés fue titular ante Manchester City y también el miércoles pasado contra Port Vale por la EFL Cup. En su lugar frente a Newcastle juega Cristhian Mosquera.

Por su parte, Martin Odegaard viene arrastrando molestias en su hombro derecho y el centrocampista noruego se perdió los últimos cuatro partidos del Arsenal. Como noticia positiva es que el europeo está en la banca y quizás sume minutos en la segunda mitad.

La alineación de Arsenal ante Newcastle

  • David Raya
  • Jurrien Timber
  • Cristhian Mosquera
  • Gabriel Magalhaes
  • Riccardo Calafiori
  • Declan Rice
  • Zubimendi
  • Eberechi Eze
  • Bukayo Saka
  • Viktor Gyokeres
  • Leandro Trossard
