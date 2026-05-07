El mediocentro uruguayo sufrió una grave lesión que lo deja afuera de las canchas por dos semanas y se perderá El Clásico ante Barcelona.

En las últimas horas se conoció un caso que generó mucho revuelo en el mundo del futbol, más precisamente en Real Madrid. Diferentes reportes indicaron un enfrentamiento entre jugadores de los Merengues, más precisamente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

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A tal punto fue la pelea que el jugador uruguayo quedó desafectado para lo que viene según un comunicado del gigante español. El club lanzó un comunicado donde especifciaron que el futbolista sufrió un traumatismo cranoencefálico y deberá estar 15 días inactivo.

Parte médico de Valverde. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 7, 2026

La medicina establece que un traumatismo craneoencefálico es una lesión física y/o deterioro funcional del contenido craneal (cerebro, meninges, vasos sanguíneos) provocado por una fuerza mecánica externa, como un impacto, golpe, caída o movimiento brusco de aceleración o desaceleración.

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Esta noticia sorprende a los aficionados propios y ajenas al darse en una institución del a envergadura del cuadro español. La mala temporada del equipo terminó por colapsar con este hecho y, lo peor de todo, en la previa de un duelo tan importante como El Clásico ante Barcelona el fin de semana.

El comunicado de Real Madrid sobre la lesión de Federico Valverde

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico.

Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

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En síntesis