Este domingo 30 de noviembre se disputan cinco partidos de la Premier League y uno de ellos tiene como protagonistas al West Ham y al Liverpool. Estos dos equipos se enfrentan a partir de las 08:05hs (CDMX) en el Estadio Olímpico de Londres.

El Liverpool ya sabe que es casi imposible que pueda defender el título de la Premier League que obtuvo la temporada pasada. Los Reds se encuentran en un momento muy malo y es por eso que Arne Slot tomó una decisión fuerte para este partido relacionada con Mohamed Salah.

El extremo egipcio comenzará el encuentro frente al West Ham en la banca. En un momento de crisis y en una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones, el técnico del Liverpool intenta mover el tablero y Mohamed Salah no es titular.

El egipcio no es suplente en un partido de Premier League desde abril de 2024, precisamente también en un juego contra West Ham, el cual finalizó 2-2. Mohamed Salah no ha mostrado un buen rendimiento esta temporada y está por verse cómo funciona el Liverpool sin su referente.

Asimismo, Arne Slot comentó que una de las razones de la suplencia del egipcio es por el calendario: “Jugamos cuatro partidos en diez días. A veces Alex (Isak) está en el banquillo, otras veces Florian (Wirtz). Este es el once que he elegido hoy. Nunca es una decisión fácil de tomar, no es la primera vez que lo hago”.

Por lo pronto, Mohamed Salah convirtió 5 goles y dio 3 asistencias en lo que va de temporada en un total de 18 partidos. El Liverpool está 13° en la tabla de la Premier League con 18 puntos y viene de encajar 10 goles en los últimos 3 juegos, por lo que necesita mejorar para que la crisis no se agudice.

La alineación de Liverpool ante West Ham

Alisson

Joe Gómez

Ibrahima Konaté

Virgil van Dijk

Milos Kerkez

Alexis Mac Allister

Ryan Gravenberch

Dominik Szoboszlai

Florian Wirtz

Cody Gakpo

Alexander Isak

