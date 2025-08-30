¿Quiere enfrentar a Alianza Lima? Arquero de Independiente dio su postura tras los incidentes con U. de Chile: “Que no pase más”

Hasta ahora no existen mayores noticias de la decisión que pueda tomar Conmebol sobre los incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el duelo entre Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Lo único concreto a estas alturas son las distintas posturas de los protagonistas y ahora fue Rodrigo Rey quien recientemente tomó la palabra.

Publicidad

Publicidad

El arquero y capitán de Independiente de Avellaneda conversó con la prensa deportiva argentina luego del último empate 0-0 frente Instituto por el torneo local y, además de dar detalles del juego que presentaron, no dudó en enviar un claro mensaje de humanidad que claramente evade cualquier tipo de beneficio deportivo que puedan querer como locales si es que llegan a enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Fuente: Alianza Lima

“El partido en sí fue triste. Triste lo que pasó de principio a fin. Tuvimos mucho miedo por nuestras familias, por las familias de los jugadores chilenos. Fuimos a ver ahí cerca del córner donde estaba nuestra gente, había gente con sangre. Son cosas que uno no quiere que pase nunca”; comentó en primera instancia Rodrigo Rey en una charla post partido de ayer para las cámaras de ‘TNT Sports‘.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La admirable despreocupación de Rodrigo Rey ante el fallo de Conmebol

Teniendo en cuenta que tanto Independiente de Avellaneda como Universidad de Chile presentaron sus respectivos descargos ante la Unidad Disciplinaria de Conmebol, de acuerdo a la normativa que se les presentaron, Rodrigo Rey no entró en detalles de lo que pueda ser la resolución final para ver qué equipo accede a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, sino que más bien demostró mayor sentimiento de humanidad para que erradicar estos incidentes.

“Uno como jugador quiere que el fallo que se tome, sobre todas las cosas, haga que prime el bienestar del fútbol, del deporte, de la gente que va a la cancha. Creo que más allá del fallo, porque después va a haber gente que cuando salga va a decir que fue justo y otra que no, es muy clave tener en cuenta todo lo que pasó para que no pase más, no que se viva todo esto y que dentro de un mes, un año, o dos meses pase de nuevo en otra cancha”; sentenció el ‘1’ argentino.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuándo se conocerá el fallo de Conmebol tras los incidentes entre Independiente vs. U. de Chile?

De acuerdo una información de Marcelo Bee Sellares, reconocido abogado especialista en derecho deportivo, el fallo resolutivo por parte de Conmebol luego de los incidentes entre Independiente de Avellaneda vs. U. de Chile podría conocerse entre el próximo 3 y 6 septiembre. A partir de dicha medida es que se esperan sanciones drásticas, tales como derrota administrativa, multas o restricciones al estadio que claramente generarán una apelación de por medio.

Fuente: @mbeesellares

Publicidad

Publicidad

ver también Adelantan posible decisión final de Conmebol: Alianza Lima tendría rival definido entre Universidad de Chile e Independiente