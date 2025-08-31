El firme pedido de un exentrenador de Alianza Lima a Óscar Ibáñez para el partido ante Uruguay: “Hay que empezar a…”

Gustavo Roverano, exarquero y extécnico de Alianza Lima, fue directo al referirse al momento que atraviesa la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial 2026.

El hoy entrenador consideró que el combinado nacional ha perdido las bases futbolísticas necesarias para poder mantenerse en la lucha por la clasificación.

“Lo complicado del partido pasa por lo que es Perú hoy en día más que por Uruguay, porque Perú estando en otro nivel se le daba más chances de poder conseguir el resultado. Más allá que Uruguay no es el mismo de inicios de eliminatorias, tiene buenos jugadores”, expresó en diálogo con Ovación.

Sobre las chances de Perú en las Eliminatorias

Aunque matemáticamente la ‘bicolor’ aún conserva posibilidades de clasificar si consigue triunfos en sus últimos dos partidos y se combinan otros resultados, la realidad en el campo no es alentadora.

Por el nivel mostrado en sus últimas presentaciones, el camino hacia la próxima Copa del Mundo se presenta cuesta arriba para el equipo dirigido por Óscar Ibáñez.

Es por esto que ante el complicado panorama, Roverano no dudó en señalar que, si bien las opciones siguen existiendo desde lo numérico, en la práctica ve muy difícil una clasificación.

“La matemática es fría y clara, no es un tema de aferrarse, las matemáticas dan, pero en cuanto a rendimiento deportivo no tienen ninguna chance Perú. Hay que empezar a tirar al ruedo a chicos que en el camino tienen muchos años para estar en la selección, hay que hacer el cambio generacional”, explicó.

Selección Peruana en Videna.

Partidos que le restan a Perú en Eliminatorias

Uruguay vs. Perú / jueves 4 de septiembre / 18:30 horas

Perú vs. Paraguay / martes 9 de septiembre / 18:30 horas

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

