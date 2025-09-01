Alianza Lima confesó el rival quiere tener en la Copa Sudamericana tras polémica entre U. de Chile e Independiente

La atención del mundo del fútbol sudamericano se ha centrado en Alianza Lima y la incertidumbre que rodea la decisión de la CONMEBOL en la Copa Sudamericana. Tras los desafortunados incidentes de violencia ocurridos en Argentina, que llevaron a la suspensión de un encuentro crucial, el equipo blanquiazul se encuentra en una posición delicada, esperando el veredicto que podría definir su futuro en el torneo continental.

Alianza Lima eligió a su rival de Copa Sudamericana

La tensión se palpaba en el ambiente inmediatamente después de los sucesos. Según sensaciones cercanas al equipo, hubo una reacción inicial de frustración y deseo de una resolución rápida. “En el momento estábamos jodidos y diciendo que hay que pasar a semifinales de una vez”, confesó un miembro del equipo que prefirió mantener el anonimato. Sin embargo, rápidamente se impuso la razón. “Pero no está en nuestras manos ni en las posibilidades de decidir. Esperemos a ver qué pasa. En el caliente decíamos eso (que pasemos a semifinales directo).

Obviamente, es lamentable lo que pasó y sentimos que no se debe volver a repetir. Ojalá que Dios quiera que no se vuelva a dar”, añadió, reflejando el sentir general del plantel. La preocupación por la integridad del deporte y el deseo de que tales actos no se repitan son palpables, más allá de la implicación directa en la competición. En una nota exclusiva con el reconocido periodista José Varela, el futbolista de Alianza Lima, Josué Estrada, ofreció una perspectiva más detallada sobre la postura del equipo y sus deseos. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de enfrentar a Universidad de Chile o a Independiente, Estrada fue contundente: “Yo quisiera que vayamos a semifinales de todas maneras, no por no querer jugar, sino porque creo que si dan el fallo hacia uno, estarían favoreciendo al otro”.

Josué Estrada tomó la palabra en Alianza Lima. (Foto: X).

Alianza Lima está esperando los resultados

Esta declaración subraya la percepción de que cualquier decisión que no sea el avance directo podría ser vista como una ventaja injusta para uno de los contendientes. “No sé qué piensan hacer, pero creo que para todos nosotros, lo mejor es pasar de frente a semifinales”, concluyó Estrada, articulando el sentir de sus compañeros, quienes ven en esta opción la solución más equitativa ante una situación tan atípica y lamentable. La postura de Alianza Lima se fundamenta en un principio de justicia deportiva, o más bien, en la ausencia de ella en un escenario donde la violencia ha dictado la interrupción de un partido. El equipo considera que permitir la continuación del juego o una resolución que no contemple el paso directo a la siguiente fase sentaría un precedente peligroso.

“Pero si se da el caso que se juegue el tiempo que falta, cualquier otro equipo va a querer hacer lo mismo. Buscar una pelea para que se suspenda el partido y jugarlo en otro sitio”, argumentó una voz del club, poniendo en evidencia la preocupación por la integridad futura de las competiciones. “Eso sería ilógico. No sabía qué decirte, la decisión la tiene CONMEBOL, ellos se encargan de eso y espero que tomen la mejor decisión”, finalizó, mostrando la confianza en que el máximo organismo del fútbol sudamericano actuará con la sabiduría y la firmeza necesarias para preservar la esencia del juego. La expectativa es alta, y Alianza Lima aguarda con ansias una resolución que no solo determine su destino en la Copa Sudamericana, sino que también envíe un mensaje claro contra la violencia en el fútbol.