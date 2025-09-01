Se ha conocido un nuevo problema para Universitario de Deportes, pues una de sus figuras estaría pronto a ser suspendido por varias fechas. Según lo que se ha conocido, Rodrigo Ureña estaría involucrado en un inesperado evento tras el Clásico. Esto se ha dado a conocer por medio del árbitro del partido que hizo el respectivo descargo sobre lo sucedido.

Esto ocurrió fuera de las cámaras de televisión, por eso no se conoció nada sobre este incidente. Lo que ocurre, tras el compromiso el jugador chileno decidió ir a los vestuarios para estar con sus compañeros, pero el juez central pidió que no esté en esa área debido a que no estaba convocado. Esto hizo que el mediocampista pierda los papeles y termine insultando al juez de línea.

Todo esto ha sido notificado en el parte que da el árbitro tras la culminación del partido. Por lo que se vendría una dura sanción para el jugador. Eso sí, no se sabe si en este caso pasará rápidamente el caso a la Comisión de Disciplina, ente que se encargará de darle el respectivo castigo a Ureña.

¿Cuántas fechas de suspensión podrían darle a Rodrigo Ureña?

Se espera que esta sanción pueda llegar a ser ejemplar teniendo en cuenta que ya hay antecedentes de otros jugadores. Por lo que podría dejarlo varias fechas de suspensión en el Torneo Clausura. No hay número determinado, pero si se podría tomar como referencia otros casos parecidos que se han dado.

Uno de los casos más cercanos es el de Álex Valera, también jugador de Universitario de Deportes que insultó a Edwin Ordóñez ante la prensa. “Ese árbitro es un hijo de …”, fueron las duras palabras que dijo el atacante ‘crema’ que le terminó costando la suma de cuatro encuentros de suspensión.

Este año se dio otro de los casos parecidos, en este caso con Horacio Orzán insultó al juez principal Diego Haro en un choque entre Melgar vs. Ayacucho FC. Esto hizo que se decida darle una sanción de cuatro fechas, pero luego se la aumentaron debido a una falta que cometería.

¿Quién reemplazará a Rodrigo Ureña en Universitario?

De confirmarse la suspensión de Rodrigo Ureña en Universitario, entonces Jorge Fossati tendrá que buscar un reemplazo. En su lugar lo más probable que se use a Jesús Castillo. El jugador que llegó desde el Gil Vicente fue titular en el último encuentro contra Alianza Lima y terminó siendo de los mejores del partido.

Mientras que Jorge Murrugarra queda como suplente en busca de una oportunidad de ser necesario como recambio. Así que en este caso el cuadro ‘crema’ queda muy bien resguardado en el mediocampo.

