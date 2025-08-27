La buena noticia de Universitario en Liga 1: que antes fue mala para Alianza Lima y Sporting Cristal

En el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, UTC de Cajamarca logrará jugar como local contra Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de Trujillo el 20 de septiembre de esta temporada 2025. Un escenario que no pudo utilizar en el Torneo Apertura contra Alianza Lima (Fecha 19) debido a que no estaba registrado como sede alterna, obligándolos a jugar en el Estadio Germán Contreras Jara en Cajabamba.

Polémica importante en la Liga 1

La Liga 1, según el artículo 68.2 de su reglamento, exige que las sedes estén registradas al inicio de la temporada, y solo permite cambios en casos de emergencia climática o de fuerza mayor. En el caso de Alianza Lima, la solicitud de UTC para mudar el partido al Mansiche fue rechazada por falta de registro y justificación, mientras que Sporting Cristal enfrentó a UTC en Cajabamba (4-1, Fecha 7), cumpliendo con el reglamento.

La aprobación del Mansiche para el partido contra Universitario en el Clausura, posiblemente debido a un registro actualizado de UTC o una excepción aprobada por la Liga 1 por motivos logísticos (como mayor taquilla o seguridad), ha generado controversia. Hinchas y dirigencias de Alianza Lima y Sporting Cristal podrían percibir un trato desigual, ya que el Mansiche, con mayor capacidad y mejores condiciones, ofreció una ventaja logística a Universitario, líder del Clausura con 15 puntos tras el descenso de Deportivo Binacional.

¿Universitario beneficiado con UTC?

La falta de claridad sobre si hubo una emergencia climática en Cajabamba o un cambio formal en el registro de sedes alimenta la percepción de favoritismo, especialmente tras comentarios en redes sociales en las últimas horas. Este contraste en la aplicación del reglamento podría generar malestar entre los hinchas de Alianza Lima y Sporting Cristal, quienes ven en el uso del Mansiche una ventaja competitiva para Universitario en un momento clave del torneo.

Aunque no hay evidencia de que la Liga 1 haya violado el reglamento, la aparente inconsistencia resalta la necesidad de mayor transparencia en las decisiones sobre cambios de sede. UTC, al jugar en Trujillo, pudo beneficiarse de un escenario más atractivo, pero esto podría avivar tensiones entre los clubes grandes, quienes compiten ferozmente por el título de la Liga 1 2025.