Alianza Lima confirmó la lesión de Esteban Pavez: ¿Cuántos partidos de la Liga 1 se perderá?

Alianza Lima emitió un comunicado médico oficial para informar sobre el estado físico del mediocampista chileno Esteban Pavez. La noticia encendió de inmediato las alarmas en el comando técnico victoriano, que pierde a una de sus piezas más importantes en la mitad de la cancha para el tramo decisivo de la temporada.
El volante sintió una fuerte dolencia muscular durante el triunfo frente a Atlético Grau por la doceava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras someterse a las evaluaciones médicas correspondientes, la institución dio a conocer la gravedad del cuadro clínico a través de sus canales oficiales.
Esteban Pavez baja confirmada dentro de Alianza Lima. (Foto: X).
El comunicado oficial de Alianza Lima
El club victoriano compartió los detalles del diagnóstico a través de un documento oficial dirigido a la opinión pública y a sus simpatizantes:
“Durante el encuentro frente a Atlético Grau por la doceava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, nuestro futbolista Esteban Pavez sufrió una dolencia que le impidió seguir en el campo de juego. Tras someterse a los exámenes correspondientes, los resultados diagnosticaron un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho. Nuestro futbolista ya se encuentra en proceso de rehabilitación bajo la supervisión del departamento médico del club”.Comunicado del Club Alianza Lima.
¿Cuántos y cuáles partidos se perderá en la Liga 1?
Según información detallada por la periodista Ana Lucía Rodríguez en el programa Hablemos de MAX, la lesión corresponde a una distensión con un desgarro pequeño. El tiempo estimado de recuperación demandará aproximadamente dos semanas, lo que condiciona directamente su presencia en las próximas jornadas del campeonato.
Debido a esta situación médica, Esteban Pavez quedará totalmente descartado para los dos siguientes compromisos de Alianza Lima:
- Visita ante CD Moquegua: El centrocampista no podrá viajar con el plantel para afrontar este complicado duelo de visita por la fecha 13.
- Clásico frente a Sporting Cristal: Tampoco llegará a tiempo para disputar el trascendental choque directo por la fecha 14 en el Estadio Alejandro Villanueva.
🎙️ @analuciarf: "Pavez tiene una distensión que es un desgarro pequeño. EL CHILENO SE PERDERÁ EL PARTIDO CONTRA MOQUEGUA Y CRISTAL".#HablemosDeMAX #AlianzaLima— L1MAX (@L1MAX_) October 21, 2026
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Un duro dolor de cabeza para Pablo Guede
La ausencia del futbolista chileno representa un severo contratiempo en la planificación del entrenador Pablo Guede. Pavez se había consolidado como un titular indiscutible, aportando equilibrio, marca y jerarquía en el mediocampo victoriano durante los últimos encuentros.
El departamento médico de la institución blanquiazul continuará evaluando al jugador día a día. La evolución que presente en las próximas semanas determinará si podrá estar de vuelta para reaparecer en la decimoquinta jornada de la Liga 1.
DATOS CLAVE
- Esteban Pavez sufrió un desgarro miofascial del bíceps femoral derecho con Alianza Lima.
- Dos semanas es el tiempo de recuperación estimado para el futbolista del cuadro íntimo.
- CD Moquegua y Sporting Cristal son los duelos que el mediocampista chileno se perderá.