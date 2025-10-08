Alianza Lima define al ciento por ciento el futuro inmediato de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Alianza Lima cierra la temporada 2025 sin poder cumplir con sus metas a nivel nacional, al quedar fuera de la contienda por el título de la Liga 1. Este resultado contrasta con su sobresaliente desempeño en las etapas decisivas de la Copa Sudamericana, donde demostró un nivel competitivo y una ambición que no pudo replicar en el torneo doméstico.

Alianza Lima y el tema Paolo Guerrero – Hernán Barcos

Ante este panorama, la directiva del club íntimo ha puesto su mirada en el futuro inmediato, enfocándose con determinación en la meticulosa planificación del plantel para el año 2026, con el objetivo de revertir la situación y consolidarse como un contendiente fuerte en ambas competiciones. La principal inquietud en La Victoria gira en torno a la situación contractual de sus dos delanteros estelares, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Alianza Lima se respalda en sus grandes cracks. (Foto: X).

Ambos atacantes, con 41 años de edad, verán sus contratos expirar en diciembre, generando una expectativa considerable entre la afición y la prensa deportiva. A lo largo de la temporada, Guerrero y Barcos han sido pilares fundamentales en la ofensiva blanquiazul, aportando una cuota goleadora significativa. Y más importante aún, una jerarquía y experiencia invaluables que han sabido transmitir al resto del equipo.

Hernán Barcos y Paolo Guerrero podrán decidir

El club ha expresado públicamente su firme deseo de contar con ellos para la próxima campaña, reconociendo su impacto tanto dentro como fuera del campo. Según información exclusiva proporcionada por el reconocido periodista Gerson Cuba, Alianza Lima adoptará una postura de absoluto respeto y flexibilidad ante la decisión que tomen Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

Esto implica que la dirigencia no interpondrá ningún tipo de objeción a que los jugadores opten por extender sus exitosas carreras un año más, continuando así su legado en el fútbol profesional, o que decidan colgar los botines y retirarse. Esta actitud subraya el estatus de ídolos que el club les otorga, valorando su trayectoria y contribución por encima de cualquier otra consideración, y permitiéndoles una salida o continuidad digna acorde a su trayectoria.

Temporada 2026 tendrá varios cambios importantes

La estrategia de Alianza Lima para la temporada 2026 se cimienta en asegurar la continuidad de sus dos máximos referentes ofensivos, siempre y cuando ellos manifiesten su deseo de permanecer en la institución. Paralelamente, la administración deportiva tiene la visión de incorporar un tercer delantero. Este nuevo fichaje tendrá un perfil distinto, buscando complementar las características de Guerrero y Barcos y aportar una dinámica diferente al ataque.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima. (Foto: X).

La meta es equilibrar la plantilla, asegurar un recambio generacional y táctico, y contar con diversas opciones ofensivas que permitan al equipo adaptarse a diferentes escenarios de juego. Se anticipa que en las próximas semanas se iniciarán las conversaciones formales con ambos jugadores para definir su postura final, un factor que será determinante y clave para el diseño estratégico y ofensivo del equipo en la próxima y crucial campaña.