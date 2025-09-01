Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Revelan quién será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: inminente fallo de Conmebol

El máximo ente regulador del fútbol sudamericano daría a conocer en las próximas horas al rival del cuadro 'íntimo'.

Por Nicole Cueva

Conoce a qué equipo enfrentará Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
© Composición Bolavip PerúConoce a qué equipo enfrentará Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Tras algunas semanas de incertidumbre, Alianza Lima empieza a tener más claro qué equipo será su oponente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro ‘blanquiazul’, que atraviesa una de sus mejores campañas internacionales, mantiene viva la ilusión de sus hinchas mientras se alista para afrontar uno de los desafíos más importantes del año.

El rival de Alianza Lima en cuartos de final

Según reveló el diario Líbero en su edición más reciente, la Conmebol estaría por tomar una decisión clave tras los lamentables sucesos ocurridos en Avellaneda, Argentina.

Publicidad

Diversos periodistas chilenos aseguran que Universidad de Chile será finalmente el equipo que enfrente a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Independiente y la U de Chile quieren ganar la batalla con argumentos inverosímiles, pero la Conmebol nunca pierde - LA NACION
Jugadores de U. de Chile (Difusión).

Luego de los graves incidentes ocurridos en el duelo entre Independiente y la ‘U’ en territorio argentino, el máximo ente regulador del fútbol sudamericano ha demorado en emitir un fallo definitivo. Sin embargo, ya estaría por emitir un comunicado en el que confirmará la clasificación de los chilenos.

Publicidad

La última vez que Alianza se enfrentó a la U. de Chile

Universidad de Chile se reencontrará con Alianza Lima en una instancia decisiva a nivel internacional, como ocurrió en 2010, cuando ambos se midieron en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad, los ‘íntimos’ cayeron por la mínima en Lima y sacaron un empate 2-2 en Santiago, en un duelo recordado por la polémica que lo rodeó.

Alianza Lima 0 - 1 Universidad de Chile Resumen Copa Libertadores 2010 octavos de final ida HD
Alianza Lima vs. U. de Chile por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010 (Difusión).
Publicidad

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

De confirmarse la decisión por parte de la Conmebol, el primer duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputaría el 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha sería el 25 en Santiago, probablemente sin público en las tribunas. Se espera que el fallo oficial del organismo se emita en los próximos días.

Mientras aguardan Alianza Lima e Independiente, repudian a DT de U. de Chile tras perder clásico: “Si la Conmebol expulsa…”

ver también

Mientras aguardan Alianza Lima e Independiente, repudian a DT de U. de Chile tras perder clásico: “Si la Conmebol expulsa…”

¿Quiere enfrentar a Alianza Lima? Arquero de Independiente dio su postura tras los incidentes con U. de Chile: “Que no pase más”

ver también

¿Quiere enfrentar a Alianza Lima? Arquero de Independiente dio su postura tras los incidentes con U. de Chile: “Que no pase más”

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Alianza Lima eligió rival que quiere tras polémica entre la U. de Chile e Independiente
Copa Sudamericana

Alianza Lima eligió rival que quiere tras polémica entre la U. de Chile e Independiente

¿Quiere enfrentar a Alianza? Arquero de Independiente dio su postura tras los incidentes con U. de Chile
Copa Sudamericana

¿Quiere enfrentar a Alianza? Arquero de Independiente dio su postura tras los incidentes con U. de Chile

¿Cuándo define Conmebol el fallo final y las sanciones para Independiente y Universidad de Chile?
Copa Sudamericana

¿Cuándo define Conmebol el fallo final y las sanciones para Independiente y Universidad de Chile?

Figura de Uruguay manda mensaje a la Selección de Perú antes del duelo por Eliminatorias
Eliminatorias Conmebol

Figura de Uruguay manda mensaje a la Selección de Perú antes del duelo por Eliminatorias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo