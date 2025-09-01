Revelan quién será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: inminente fallo de Conmebol

Tras algunas semanas de incertidumbre, Alianza Lima empieza a tener más claro qué equipo será su oponente en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro ‘blanquiazul’, que atraviesa una de sus mejores campañas internacionales, mantiene viva la ilusión de sus hinchas mientras se alista para afrontar uno de los desafíos más importantes del año.

El rival de Alianza Lima en cuartos de final

Según reveló el diario Líbero en su edición más reciente, la Conmebol estaría por tomar una decisión clave tras los lamentables sucesos ocurridos en Avellaneda, Argentina.

Diversos periodistas chilenos aseguran que Universidad de Chile será finalmente el equipo que enfrente a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Jugadores de U. de Chile (Difusión).

Luego de los graves incidentes ocurridos en el duelo entre Independiente y la ‘U’ en territorio argentino, el máximo ente regulador del fútbol sudamericano ha demorado en emitir un fallo definitivo. Sin embargo, ya estaría por emitir un comunicado en el que confirmará la clasificación de los chilenos.

La última vez que Alianza se enfrentó a la U. de Chile

Universidad de Chile se reencontrará con Alianza Lima en una instancia decisiva a nivel internacional, como ocurrió en 2010, cuando ambos se midieron en los octavos de final de la Copa Libertadores.

En aquella oportunidad, los ‘íntimos’ cayeron por la mínima en Lima y sacaron un empate 2-2 en Santiago, en un duelo recordado por la polémica que lo rodeó.

Alianza Lima vs. U. de Chile por los octavos de final de la Copa Libertadores 2010 (Difusión).

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final?

De confirmarse la decisión por parte de la Conmebol, el primer duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputaría el 18 de septiembre en Matute, mientras que la revancha sería el 25 en Santiago, probablemente sin público en las tribunas. Se espera que el fallo oficial del organismo se emita en los próximos días.

