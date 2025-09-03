Conmebol definió quién será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: se jugará a puertas cerradas

La decisión llegó y Alianza Lima ya tiene rival confirmado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luego de los fuertes incidentes en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile, el caso se llevó hasta la Unidad Disciplinaria de Conmebol donde se definieron sanciones para ambos equipos, pero sólo la descalificación para el ‘Rojo de Avellaneda’.

Según pudo saber Bolavip Chile, Universidad de Chile pasará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, mientras que Independiente es descalificado debido a su responsabilidad en los incidentes en el partido de vuelta. Se espera que Conmebol se expida en las próximas horas y brinde mayores detalles sobre los castigos.

En definitiva, a grandes rasgos, la Unidad Disciplinaria de Conmebol ve como responsable de todos los incidentes en el partido de vuelta de octavos de final en el Estadio Libertadores de América al propio dueño de casa, Independiente. Por eso, será el equipo descalificado, aún cuando los hechos ya conocidos empezaron en la parcialidad chilena.

Publicidad

Publicidad

Por supuesto, Universidad de Chile también recibirá una sanción debido a la polémica acción de sus hinchas. Al menos, para la serie de cuartos de final ante Alianza Lima, no podrá usar su propia cancha y haría de local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, perteneciente a Coquimbo Unido. Además, lo hará sin público en sus tribunas, es decir a puertas cerradas.

Respecto a esto último, es muy probable que el conjunto azul chileno también reciba más partidos de suspensión de su estadio para competencias internacionales.

Publicidad

Publicidad

¿Independiente apelará el fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol?

Con este fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, Independiente deberá pensar sus próximos movimientos, ya que todo hace pensar que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. El presidente de la institución, Néstor Grindetti, ya supo decir que “evaluarán los pasos a seguir ante cualquier decisión“.

ver también Alianza Lima ya lo sabe: la primera sanción confirmada a Universidad de Chile tras incidentes ante Independiente

En caso de apelar, el caso por los incidentes pasará al Tribunal de Apelaciones donde deberá tomar una decisión en el corto plazo: si dejar firme el fallo de la Unidad Disciplinaria o efectuar algún cambio. Recién ahí, en caso de que todo quede igual, el ‘Rojo’ podría recurrir al TAS de forma urgente para llevar adelante su reclamo y seguir en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Con la descalificación para Independiente, Alianza Lima ya debe pensar en el viaje a Chile para enfrentar a la ‘U’ en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, más allá de las posibles apelaciones del caso.

Publicidad

Publicidad

El partido de ida se jugará el jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 7:30 p.m. (hora Perú). En tanto, la vuelta se realizará el jueves 25 de septiembre en el mismo horario y con el estadio a confirmar, aunque sería el de Coquimbo.