Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Sudamericana

Conmebol definió quién será el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: se jugará a puertas cerradas

La Unidad Disciplinaria ya tiene listo el fallo sobre el caso Independiente vs. Universidad de Chile. ¿Qué se definió y quién enfrentará a Alianza Lima?

Por Hugo Avalos

El caso Independiente vs. Universidad de Chile ya tiene una definición, que sigue Alianza Lima.
© Composición BolavipEl caso Independiente vs. Universidad de Chile ya tiene una definición, que sigue Alianza Lima.

La decisión llegó y Alianza Lima ya tiene rival confirmado para los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luego de los fuertes incidentes en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile, el caso se llevó hasta la Unidad Disciplinaria de Conmebol donde se definieron sanciones para ambos equipos, pero sólo la descalificación para el ‘Rojo de Avellaneda’.

Según pudo saber Bolavip Chile, Universidad de Chile pasará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, mientras que Independiente es descalificado debido a su responsabilidad en los incidentes en el partido de vuelta. Se espera que Conmebol se expida en las próximas horas y brinde mayores detalles sobre los castigos.

En definitiva, a grandes rasgos, la Unidad Disciplinaria de Conmebol ve como responsable de todos los incidentes en el partido de vuelta de octavos de final en el Estadio Libertadores de América al propio dueño de casa, Independiente. Por eso, será el equipo descalificado, aún cuando los hechos ya conocidos empezaron en la parcialidad chilena.

Publicidad

Por supuesto, Universidad de Chile también recibirá una sanción debido a la polémica acción de sus hinchas. Al menos, para la serie de cuartos de final ante Alianza Lima, no podrá usar su propia cancha y haría de local en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, perteneciente a Coquimbo Unido. Además, lo hará sin público en sus tribunas, es decir a puertas cerradas.

Respecto a esto último, es muy probable que el conjunto azul chileno también reciba más partidos de suspensión de su estadio para competencias internacionales.

Publicidad

¿Independiente apelará el fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol?

Con este fallo de la Unidad Disciplinaria de Conmebol, Independiente deberá pensar sus próximos movimientos, ya que todo hace pensar que llevará el caso hasta las últimas consecuencias. El presidente de la institución, Néstor Grindetti, ya supo decir que “evaluarán los pasos a seguir ante cualquier decisión“.

Alianza Lima ya lo sabe: la primera sanción confirmada a Universidad de Chile tras incidentes ante Independiente

ver también

Alianza Lima ya lo sabe: la primera sanción confirmada a Universidad de Chile tras incidentes ante Independiente

En caso de apelar, el caso por los incidentes pasará al Tribunal de Apelaciones donde deberá tomar una decisión en el corto plazo: si dejar firme el fallo de la Unidad Disciplinaria o efectuar algún cambio. Recién ahí, en caso de que todo quede igual, el ‘Rojo’ podría recurrir al TAS de forma urgente para llevar adelante su reclamo y seguir en la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Con la descalificación para Independiente, Alianza Lima ya debe pensar en el viaje a Chile para enfrentar a la ‘U’ en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, más allá de las posibles apelaciones del caso.

Publicidad

El partido de ida se jugará el jueves 18 de septiembre en el estadio Alejandro Villanueva de Lima a las 7:30 p.m. (hora Perú). En tanto, la vuelta se realizará el jueves 25 de septiembre en el mismo horario y con el estadio a confirmar, aunque sería el de Coquimbo.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Universidad de Chile tomó decisión radical si juega ante Alianza Lima en la Sudamericana
Copa Sudamericana

Universidad de Chile tomó decisión radical si juega ante Alianza Lima en la Sudamericana

Trascienden detalles de la audiencia entre Independiente y U de Chile en Conmebol
Copa Sudamericana

Trascienden detalles de la audiencia entre Independiente y U de Chile en Conmebol

Alianza Lima ya lo sabe: la primera sanción confirmada contra la Universidad de Chile
Copa Sudamericana

Alianza Lima ya lo sabe: la primera sanción confirmada contra la Universidad de Chile

Nolberto Solano debutó como entrenador de Pakistán y recibió una goleada pocas veces vista
Peruanos en el exterior

Nolberto Solano debutó como entrenador de Pakistán y recibió una goleada pocas veces vista

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo