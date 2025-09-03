Mientras Alianza Lima espera rival por la Copa Sudamericana: el fuerte mensaje de Paolo Guerrero que sacudió al grupo

Todo el plantel de Alianza Lima está a la expectativa de saber cuál será su futuro en la Copa Sudamericana. Sabiendo que están ligados al veredicto que tome Conmebol sobre Independiente o Universidad de Chile, el plantel íntimo espera conocer a su rival pronto, así lo comentó Paolo Guerrero.

Si bien ahora mismo está saliendo de una lesión, Paolo Guerrero dejó en claro que no quiere acelerar su recuperación y por eso viene volviendo de a pocos. De igual manera, mandó un fuerte mensaje al grupo de Alianza Lima.

“Hay mucha expectativa y ahora vamos a ver a quién le toca a Alianza Lima en la Copa Sudamericana. Todo es parte de la espera y de la calma”, comenzó Paolo Guerrero en su charla con la prensa.

Siguiendo con su comentario, Paolo Guerrero le pidió paciencia y también dejó un claro mensaje para el grupo de Alianza Lima: “No podemos perder el enfoque en el entrenamiento. Hay que estar tranquilos para retomar con fuerza el torneo local, también”, cerró el delantero de 41 años.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Si bien es consciente que su edad lo apura al retiro, el delantero también ha demostrado ser vital en el cuadro íntimo con varios goles.

Lo más probable es que Paolo Guerrero busque su renovación con Alianza Lima y siga una temporada más. Lo que sí es cierto es que solo puede continuar en el cuadro íntimo o retirarse, no hay más opciones.

¿Cuándo juega Alianza Lima por los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM ante Independiente o Universidad de Chile por la vuelta.

¿Contra quién juega Alianza Lima por los cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima espera el anuncio de Conmebol para saber contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Una opción puede ser Universidad de Chile, otra Independiente o también puede pasar directamente a semifinales.

