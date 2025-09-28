Mr Peet explotó con el árbitro del Cienciano vs. Alianza Lima: “Zamora es un…”

El Cienciano vs. Alianza Lima de este domingo terminó con una gran polémica por el arbitraje. Jonathan Zamora fue el gran protagonista de la noche, pero no por hacer bien las cosas, sino por todo lo contrario. Esto hizo que termine siendo señalado por su rendimiento bajo en esta contienda.

Uno de los que terminó furioso con el arbitraje de esta noche fue el periodista Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet. Quien en esta oportunidad le tocó narrar el partido, por lo que estuvo atento a todo lo que pasó en el duelo. Siendo bastante crítico a la hora de hablar del juez principal, al cual tras el partido no dudó en calificar con duras palabras.

“Bien expulsado Carlos Zambrano y Eryc Castillo, pero hay que decirlo, Jonathan Zamora es un desastre de árbitro. Y lo termina cuando la pelota le queda a Souza. Zamora, hermano, eres un desastre en serio. Lo de Zamora en todo el partido fue malo como manejo, cortando un ataque de Alianza cuando la pelota le da en el estómago a Da Silva”, fue lo que dijo en la transmisión de L1 MAX.

Las equivocaciones que tuvo el juez principal terminó condicionando el partido. Fallando eso sí para ambos elencos, pero que según lo que pudo verse en la contienda, se le terminó saliendo de las manos el juego. Esto es algo que por lo general se está acostumbrado en el fútbol peruano con pocos jueces de nivel que puede arbitrar.

Al final, Alianza Lima terminó perdiendo un nuevo partido en el fútbol peruano y se está olvidando de pelear por el Torneo Clausura. Con esta última derrota queda bastante lejos de la posibilidad de meterse entre los primeros, por lo que tendrá que conformarse con clasificar de forma directa a la Copa Libertadores 2026.

¿Cuál es el próximo partido de Alianza Lima?

En este caso, Alianza Lima no tiene tiempo para parar y tiene que enfocarse en lo que será el siguiente partido. En este caso va a enfrentar a un cuadro de Atlético Grau en la fecha número 12 del Torneo Clausura. Este encuentro se disputará en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’ el siguiente miércoles 1 de octubre desde las 20:30 horas de Perú.

