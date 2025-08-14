Alianza Lima tomó una decisión radical después de llevarse la victoria ante Universidad Católica en Copa Sudamericana

Con una dedicación inquebrantable a su rigurosa metodología de trabajo, Néstor Gorosito, el flamante director técnico de Alianza Lima, ha dado una muestra contundente de su filosofía. Menos de 24 horas después de la crucial victoria por 2-0 sobre Universidad Católica de Ecuador en la Copa Sudamericana, Gorosito ordenó una sesión de entrenamiento ininterrumpida para el plantel profesional este jueves, sin dar tregua a las celebraciones.

Alianza Lima no pierde el tiempo

Esta decisión, confirmada por el reconocido periodista Gerson Cuba de Radio Ovación, subraya la ausencia de tiempo para festejos prolongados en La Victoria. Esta medida del estratega argentino no es casual; refleja directamente la filosofía que busca implementar en el equipo, priorizando la planificación meticulosa y la preparación constante por encima de cualquier euforia momentánea. Alianza Lima se enfrenta a un calendario extremadamente exigente, que incluye el decisivo partido de vuelta en la altitud de Quito, un factor que requiere una preparación física y mental superior.

Además, este fin de semana, el equipo tiene un encuentro crucial por el Torneo Clausura contra ADT de Tarma, un rival que siempre presenta desafíos. Ante este panorama, Gorosito se propone mantener la tensión competitiva y la concentración máxima en los objetivos inmediatos, sin permitirse distracciones. La reanudación inmediata de los entrenamientos, con una intensidad notable, transmite un mensaje contundente tanto al equipo como a la afición. El triunfo en la Copa Sudamericana, si bien importante, fue apenas el primer paso en un camino lleno de desafíos.

Alianza Lima celebrando el gol de Alan Cantero. (Foto: X).

Néstor Gorosito está enfocado al 100%

Este mensaje refuerza la idea de que el esfuerzo no cesa y que la complacencia no tiene cabida en el proyecto de Gorosito. De este modo, se consolida una cultura de disciplina férrea y trabajo continuo, donde cada jornada de entrenamiento es fundamental en la preparación para los desafíos que Alianza Lima afronta en el doble frente de la competición local e internacional. La visión de Gorosito es clara: construir un equipo resiliente, tácticamente superior y con una mentalidad ganadora que pueda competir al más alto nivel en todas las competiciones.

¿Dónde se jugará el partido de vuelta por Copa Sudamericana 2025?

El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Alianza Lima y Universidad Católica se jugará el miércoles 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora de Perú y Ecuador). El encuentro tendrá lugar en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, Ecuador, un recinto con capacidad para más de 35,000 espectadores, ubicado a 2,850 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un desafío adicional por la altitud. La transmisión estará disponible a través de ESPN, DirecTV Sports, Disney+ y DGO, además de la cobertura minuto a minuto de Bolavip Perú.