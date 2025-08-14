Néstor Gorosito explotó con periodista que le recordó fiesta que celebró Paolo Guerrero: “Yo no…”

La victoria de Alianza Lima ante Universidad Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana no solo dejó fútbol, también una tensa situación en conferencia de prensa.

Néstor Gorosito, técnico del cuadro ‘íntimo’, fue consultado por la reciente participación de Paolo Guerrero en una fiesta privada, y su respuesta fue contundente.

Tensión en la conferencia de prensa

Durante la rueda de prensa posterior al partido, un periodista ecuatoriano sorprendió al estratega argentino al recordarle que Guerrero había sido visto celebrando en una reunión familiar, pese a haber estado en duda para este compromiso por molestias físicas.

La pregunta no fue bien tomada por ‘Pipo’, que respondió sin filtros: “¿Polémica de quién? Yo no veo nada malo en que haya celebrado el cumpleaños de su señora. Estaba su mamá, la mamá de su señora… cualquiera festeja algo así”.

Posterior a ello, criticó directamente el enfoque mediático de este tipo de temas:

“No eran las 6 de la mañana ni estaba en una discoteca. Estaba bailando con su familia. Pero claro, lo que siempre vende es la mala noticia. Si hay una tragedia, todos la ven. Pero si inauguran un colegio, nadie lo muestra”.

Guerrero volvió a lesionarse

Más allá de la polémica, la preocupación deportiva también se hizo presente. Paolo Guerrero fue titular en el choque ante Universidad Católica, pero no logró terminar el primer tiempo.

El ‘9’ sintió molestias y tuvo que ser reemplazado por Hernán Barcos antes del descanso. El cuerpo médico de Alianza Lima evaluará su estado físico en las próximas horas para determinar si podrá estar presente en la vuelta de la llave.

