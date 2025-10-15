Carlos Zambrano se cansó de todo y mandó fuerte advertencia a horas del Alianza Lima vs. Sport Boys

Carlos Zambrano calentó la previa del Alianza Lima vs. Sport Boys con unas fuertes declaraciones. No siendo nunca medias tintas, el ‘Kaiser’ habló con contundencia y expresó todo lo que piensa sobre lo que será el partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
Hablando para América Televisión, Carlos Zambrano no se guardó nada y fue con todo en la previa del Alianza Lima vs. Sport Boys: “Estamos entrenando a conciencia de cara al difícil partido que tenemos ante Sport Boys. Estamos muy concentrado en lo que queremos hacer”.
Recordando el mal momento que vive Alianza Lima, Carlos Zambrano dejó en claro que ante Sport Boys es solo ganar o ganar: “Lamentablemente venimos de una mala racha, pero esto es fútbol. Tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado, ya que mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”, cerró el defensor.
Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego
Carlos Zambrano vuelve al once titular de Alianza Lima y será inicialista ante Sport Boys. Lo que todavía no se sabe es que si el técnico Néstor Gorosito le devuelve la confianza tras las expulsiones y le da la cinta de capitán.
Alineación titular de Alianza Lima vs. Sport Boys
El once titular que prepara Néstor Gorosito para el Alianza Lima vs. Sport Boys: Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña: Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.
El técnico Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas pondrá el siguiente once titular para el Sport Boys vs. Alianza Lima: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal; Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti.
¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?
El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará este jueves 16 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio de Matute. Siguiendo el fixture oficial de la Liga 1, el partido es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.
Alianza Lima rompe el silencio sobre Luis Advíncula y Boca Juniors: la decisión que nadie esperaba
¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. Sport Boys?
El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también podrás disfrutar de la transmisión online para celular por la aplicación oficial de L1 MAX. Una opción más es seguir gratis el minuto a minuto de Bolavip Perú, donde tendrás los goles en HD y el resumen completo del partido.
"Perdimos": La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys