Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Carlos Zambrano se cansó de todo y mandó fuerte advertencia a horas del Alianza Lima vs. Sport Boys

Carlos Zambrano se soltó la cadena a horas del Alianza Lima vs. Sport Boys y dejó un explosivo mensaje que impactó fuerte.

Por Aldo Cadillo

Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs. Sport Boys.
© Producción Bolavip.Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs. Sport Boys.

Carlos Zambrano calentó la previa del Alianza Lima vs. Sport Boys con unas fuertes declaraciones. No siendo nunca medias tintas, el ‘Kaiser’ habló con contundencia y expresó todo lo que piensa sobre lo que será el partido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Publicidad

Hablando para América Televisión, Carlos Zambrano no se guardó nada y fue con todo en la previa del Alianza Lima vs. Sport Boys: “Estamos entrenando a conciencia de cara al difícil partido que tenemos ante Sport Boys. Estamos muy concentrado en lo que queremos hacer”.

Recordando el mal momento que vive Alianza Lima, Carlos Zambrano dejó en claro que ante Sport Boys es solo ganar o ganar: “Lamentablemente venimos de una mala racha, pero esto es fútbol. Tenemos que salir adelante, poner la cara y tratar de sacar un buen resultado, ya que mientras ganas, todo se va olvidando poco a poco”, cerró el defensor.

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

ver también

Pronósticos Alianza Lima vs Sport Boys: sin chances de título, pero con el Acumulado en juego

Carlos Zambrano vuelve al once titular de Alianza Lima y será inicialista ante Sport Boys. Lo que todavía no se sabe es que si el técnico Néstor Gorosito le devuelve la confianza tras las expulsiones y le da la cinta de capitán.

Publicidad
Imagen
Carlos Zambrano como capitán de Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Alineación titular de Alianza Lima vs. Sport Boys

El once titular que prepara Néstor Gorosito para el Alianza Lima vs. Sport Boys: Ángelo Campos; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña: Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

El técnico Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas pondrá el siguiente once titular para el Sport Boys vs. Alianza Lima: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal; Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti.

Publicidad
Imagen
Alianza Lima entrenando para su partido ante Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo y a qué hora juegan Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se jugará este jueves 16 de octubre desde las 8:00 PM en el estadio de Matute. Siguiendo el fixture oficial de la Liga 1, el partido es válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Alianza Lima rompe el silencio sobre Luis Advíncula y Boca Juniors: la decisión que nadie esperaba

ver también

Alianza Lima rompe el silencio sobre Luis Advíncula y Boca Juniors: la decisión que nadie esperaba

¿En qué canal ver en vivo Alianza Lima vs. Sport Boys?

El partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX. Además, también podrás disfrutar de la transmisión online para celular por la aplicación oficial de L1 MAX. Una opción más es seguir gratis el minuto a minuto de Bolavip Perú, donde tendrás los goles en HD y el resumen completo del partido.

Publicidad
“Perdimos”: La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys

ver también

“Perdimos”: La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys

aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
Zambrano cruzó la línea y le respondió a sus críticos: "Hablan cada..."
Liga 1

Zambrano cruzó la línea y le respondió a sus críticos: "Hablan cada..."

Zambrano se despidió de Russo con un emotivo mensaje
Peruanos en el exterior

Zambrano se despidió de Russo con un emotivo mensaje

El brutal apodo que Rakitic le puso a Zambrano
Liga 1

El brutal apodo que Rakitic le puso a Zambrano

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa
Peruanos en el exterior

La joya peruana por la que se pelean Alianza, Universitario y clubes de Europa

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo