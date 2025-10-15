“Perdimos”: La furiosa crítica del hincha de Alianza Lima tras confirmarse que Ángelo Campos será titular ante Sport Boys

El técnico Néstor Gorosito tiene que tomar decisiones luego que el portero Guillermo Viscarra no llegue para el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. La razón diría que tape Ángelo Campos, segundo arquero, pero los hinchas íntimos están en contra de su presencia.
Así se confirmaron en las redes sociales luego que Alianza Lima hiciera oficial la lista de convocados para el partido ante Sport Boys. Notando todas las bajas que tendrán los íntimos, no pasó desapercibida la ausencia de Guillermo Viscarra.
En ese sentido, el hincha íntimo está enojado por la inclusión de Ángelo Campos y su confirmada titularidad. Y es que además de estar convocado para el partido ante Sport Boys, el técnico Néstor Gorosito lo puso como titular en la última práctica.
Esta situación no hace más que confirmar que Ángelo Campos será titular en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys, aunque al hincha no le guste la idea. Quizá por eso lo atacaron despiadadamente por redes sociales.
Ángelo Campos será titular en el Alianza Lima vs. Sport Boys
Ángelo Campos será titular en el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.
Jugando desde las 8:00 PM en el estadio de Matute, el partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys se podrá ver en vivo y en directo vía L1 MAX y gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.
¿Cuánto gana Ángelo Campos?
Ángelo Campos gana 10 mil dólares en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Así pues, el portero se lleva 120 mil dólares por temporada.
¿Hasta cuándo Ángelo Campos tiene contrato con Alianza Lima?
Ángelo Campos tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt. También se pudo conocer que el equipo íntimo no contempla renovarle el vínculo.
