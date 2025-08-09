Cavani erró un gol abajo del arco y los hinchas de Boca volvieron a recordar a Alianza Lima: “Peor pateado”

Los males de Boca Juniors continúan y, para colmo, no pueden superar la eliminación ante Alianza Lima por Copa Libertadores 2025. Es que nuevamente fue tendencia el conjunto ‘blanquiazul’ por un partido del ‘Xeneize’. En esta ocasión, Edinson Cavani no aprovechó una pelota casi abajo del arco, tal como la recordada sobre el final del partido en La Bombonera ante el conjunto peruano.

Los hinchas de Boca siguen sufriendo debido a ese partido que marcó la eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Si bien la victoria de Alianza Lima se concretó mediante los penales, el ‘Xeneize’ tuvo su oportunidad para evitarlo y una de las jugadas fue aquella de Cavani abajo del arco, en donde se enredó con el balón y la falló.

Ahora, el propio delantero uruguayo tuvo una jugada similar en un partido del Torneo Clausura argentino ante Racing también en La Bombonera. Su fallo generó el fastidio de los fanáticos, quienes recordaron también aquella jugada desperdiciada ante los ‘Grones’.

El nuevo fallo de Edinson Cavani que recordó al de Alianza Lima

Con el partido sin goles, un centro de Lautaro Blanco le quedó finalmente a Miguel Merentiel a la izquierda del área. Metió un centro bajo fuerte que encontró a Cavani solo de frente al arco en el área chica. El uruguayo se pasó y terminó mandando el balón afuera.

Si bien en esta jugada estaba en offside y hay otras diferencias con respecto a la de Alianza Lima, muestra nuevamente que el charrúa sigue de mala racha y no aprovecha las ocasiones de gol. Al final, Boca y Racing igualaron 1-1 por los goles de Santiago Solari para el visitante y de Milton Giménez para el local.

Hinchas de Boca recordaron el fallo de Cavani ante Alianza Lima

Por supuesto, si hay una evidencia del pobre rendimiento de Edinson Cavani en Boca es la jugada ante Alianza Lima donde, abajo del arco, falló lo que hubiese sido el gol de la clasificación a la fase 3 y, así, hubiese evitado los penales. Por eso, muchos hinchas recuerdan esa jugada para diversión de los ‘blanquiazules’.

“Casi parecido a la que se erró contra Alianza Lima pero peor pateado“, opinó un hincha de Boca en X (Twitter). “No importa si estaba en offside, increíble lo que erra Cavani, igual que la de Alianza Lima“, tiró otro. Y así hay varios mensajes.

En tanto, hay hinchas de otros equipos en Argentina que también aprovecharon para burlarse del uruguayo, mencionando la jugada que falló por Libertadores. “Cavani hizo un Alianza Lima“, mencionó una fanática de San Lorenzo.

Así hay varios mensajes que evidencian cómo Cavani es víctima de las críticas debido a su falta de gol, una constante durante su ciclo en Boca. De hecho, es de los más criticados junto al peruano Luis Advíncula. A tal punto llegan los cuestionamientos que piden sus salidas de la institución.