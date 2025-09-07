¿Alianza Lima podría tener hinchada cuando visite a la Universidad de Chile por Copa Sudamericana 2025?

El esperado enfrentamiento entre Alianza Lima y la Universidad de Chile en el marco de la Copa Sudamericana se ha visto ensombrecido por una polémica situación: la imposibilidad de que los aficionados aliancistas asistan al partido de vuelta. Esta restricción se deriva directamente de una severa sanción impuesta por la CONMEBOL al club chileno, lo que ha generado una gran frustración entre los seguidores del equipo peruano.

¿Alianza Lima podrá llevar hinchas a Chile?

La Comisión Disciplinaria de la CONMEBOL ha emitido una resolución contundente que obliga a la Universidad de Chile a disputar sus próximos siete encuentros como local en competiciones continentales a puertas cerradas. Esta drástica medida es una consecuencia directa de los graves incidentes ocurridos en su partido anterior contra Independiente, los cuales fueron considerados una falta grave contra las normativas de seguridad y comportamiento en los estadios. Por lo tanto, el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sede del encuentro, no podrá contar con la presencia de ningún tipo de público.

Marcelo Bee Sellares, un reconocido abogado argentino especializado en derecho deportivo y con amplia experiencia en normativas de la CONMEBOL, ha proporcionado una clarificación fundamental sobre esta situación. Bee Sellares ha explicado que, de acuerdo con las regulaciones de la CONMEBOL, la presencia de hinchas visitantes es una disposición obligatoria en todas las competiciones continentales. Sin embargo, esta norma puede ser suspendida únicamente por la propia CONMEBOL y solo bajo circunstancias excepcionales, como razones de seguridad debidamente justificadas o como resultado de una sanción disciplinaria.

U. de Chile quiere competir con público

En este caso particular, la sanción impuesta a la Universidad de Chile, que estipula jugar a “puertas cerradas”, tiene precedencia sobre la norma general de asistencia de público. Esto implica que la restricción es absoluta y prohíbe la entrada de cualquier tipo de aficionado, incluyendo la delegación visitante, lo que sella la imposibilidad de que los hinchas de Alianza Lima asistan al encuentro. Para Alianza Lima, esta situación representa un revés significativo. El apoyo de sus aficionados en Chile habría sido un factor de presión considerable sobre el equipo local, y la ausencia de estos se sentirá en el ambiente del partido.

Aunque la Universidad de Chile ha manifestado públicamente su intención de apelar la sanción ante el TAS con la esperanza de reducir o revertir la pena impuesta, expertos en derecho deportivo como Bee Sellares advierten que estos procesos suelen ser largos y complejos. Además, no existe garantía alguna de que la apelación resulte en una solución inmediata o favorable para el club chileno antes de la fecha del partido. En consecuencia, el panorama actual para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana se mantiene inalterable: se jugará a puertas cerradas, sin la presencia de la afición blanquiazul, a menos que se produzca un cambio inesperado y excepcional en los próximos días que altere la decisión de la CONMEBOL.

