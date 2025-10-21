Figura de Alianza Lima estaría próximo a renovar contrato: “por dos años más”

Alianza Lima sabe que tiene complicado poder ganar la Liga 1, si bien no se dan por vencidos mientras se pueda matemáticamente, ya están pensando en el 2026. Es por eso que ya se están dando las negociaciones con la intensión de mantener la base del equipo principal. Es así como una de sus grandes figuras está muy cerca de firmar un nuevo contrato.

Publicidad

Publicidad

Hace poco nada más Néstor Gorosito dio a conocer que ya tiene el contrato firmado y que está a nada de anunciarse su renovación. Pero no sería el único que se mantenga en el Club de La Victoria una temporada más, sino que uno de los titulares también seguiría sus pasos muy pronto.

Tweet placeholder

¿Quién renovará con Alianza Lima?

Se trata de Renzo Garcés, el central a pesar que tuvo varias cartulinas rojas en el año, mostró un gran nivel. Por esa razón no quieren perderlo, así que están buscando que se pueda quedar por un buen tiempo en el club. Saben que es un valioso elemento, más aun sabiendo que muy pronto Carlos Zambrano podría colgar los chimpunes.

Publicidad

Publicidad

Según ha podido dar a conocer el periodista deportivo Gerson Cuba, el defensor nacional está a nada de extender su vínculo con los ‘blanquiazules’. Lo sorprendente es que lo harían pensando en el futuro, pues ya tiene un contrato vigente que lo mantiene en el club hasta 2026.

“Renzo Garcés continuará en Alianza Lima el próximo año. Además. El club íntimo trabaja en extender su vínculo (vigente hasta fines del 2026) por dos años más, hasta finales del 2028“, dio a conocer en sus redes sociales.

Publicidad

Publicidad

Los números de Renzo Garcés este 2025

El central de 29 años de edad ha sido uno de los titulares indiscutibles este año con la camiseta ‘Blanquiazul’. Su puesto ha sido clave para ayudar a que se evite que le hagan tanto goles a los ‘íntimos’, también ha sido un líder para la defensa. Eso sí, su talón de Aquiles fueron las expulsiones que este año excedieron lo que se podía esperar.

En el 2025 Garcés ha llegado a disputar un total de 39 partidos, no ha hecho goles hasta ahora, pero si ha dado 2 asistencias, aparte tuvo 3 expulsiones, 2 por roja directa y 1 por doble amarilla en 3371 minutos.

Renzo Garcés, defensor de Alianza Lima (Foto: Liga 1).

Publicidad

Publicidad

El actual jugador de la Selección Peruana es uno de los jugadores más cotizados en La Victoria. Hablamos que según el portal de Transfermarkt tiene un valor de mercado de 1 millón de euros. Siendo esta la cifra más alta a la que ha llegado como futbolista profesional.

ver también La inesperada condición de Alianza Lima para que Pablo Ceppelini siga por todo el 2026