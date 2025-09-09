Fernando Gaibor comparó a juvenil de Alianza Lima con un crack mundial campeón de UEFA Champions League

La afición de Alianza Lima se ha visto gratamente sorprendida por las recientes declaraciones de Fernando Gaibor, mediocampista del equipo, quien en una entrevista comparó a su joven compañero, Jhoao Velásquez, con el exitoso defensor ecuatoriano Willian Pacho. Esta comparación no es menor, considerando que Pacho acaba de coronarse campeón de la UEFA Champions League con el Paris Saint-Germain, un hito que lo posiciona como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo actual.

Elogios para juvenil de Alianza Lima

Las reveladoras declaraciones de Gaibor tuvieron lugar en el popular programa “Enfocados”, conducido por la leyenda aliancista Jefferson Farfán. La experiencia de Gaibor, forjada a lo largo de sus 38 años de trayectoria en el fútbol profesional, le otorga un peso considerable a sus palabras. En el programa, el mediocampista ecuatoriano no escatimó en elogios hacia el canterano íntimo, destacando de manera enfática el enorme potencial que observa en Velásquez y las notables similitudes que, a su juicio, comparte con Pacho.

“A Jhoao Velásquez, que es un chico que está en Alianza y es de las divisiones menores, le he visto cosas. En el uno contra uno es muy difícil pasarlo, es fuerte, tiene un buen ‘timing’ y hay que trabajarlo nomás”, comentó Gaibor, resaltando las cualidades defensivas del joven, su fortaleza física y su capacidad para anticipar las jugadas, aspectos que son cruciales para un defensor de alto nivel. Estas palabras han encendido la ilusión de los hinchas aliancistas, quienes ven en Velásquez a una futura promesa del fútbol peruano.

Jhoao Velásquez juvenil de Alianza Lima (Foto: X).

Alianza Lima tiene su diamante en bruto

Jhoao Velásquez, de tan solo 20 años, carga además con el legado de un apellido ilustre en el fútbol peruano: es nieto del histórico “Patrón” Velásquez, una figura icónica de Alianza Lima y de la selección peruana. Su carrera, aunque joven, ha estado marcada por altibajos. Debutó con el primer equipo en el año 2023, mostrando destellos de su talento, pero posteriormente tuvo una breve salida del club. Para Néstor Gorosito es una de las apuestas más importantes de la temporada, y con el paso de los duelos irá tomando forma en el primer equipo seguramente.

Sin embargo, su retorno para la temporada 2025 ha sido sumamente positivo. Desde su reincorporación, Velásquez ha demostrado su valía y madurez futbolística, participando activamente tanto en partidos de la Liga 1 como en encuentros de la Copa Sudamericana, consolidándose como una pieza importante en el esquema del equipo. La comparación de Gaibor, por tanto, no solo subraya el presente prometedor de Jhoao, sino que también augura un futuro brillante para este joven talento de Alianza Lima.

