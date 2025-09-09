“Es un héroe”: Copa Sudamericana se rindió ante crack de Alianza Lima previo al partido ante U. de Chile

La Conmebol Sudamericana sigue apoyando a Alianza Lima en redes sociales. Y es que ahora el organizador de la Copa Sudamericana destacó a una figura del plantel íntimo. Publicando su foto y un mensaje, el certamen se inclinó por su favorito.

Hay que recordar que Alianza Lima y Universidad de Chile disputan los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero tal parece que el certamen tiene un equipo favorito. O al menos así lo dejó ver en su última publicación.

Resulta que las redes de la Copa Sudamericana mandaron un mensaje a través de su cuenta oficial de X. Ahí, el ente felicitó, y destacó, a una figura de Alianza Lima: “Un héroe de Alianza Lima que sueña con la Conmebol Sudamericana”.

Publicidad

Publicidad

Pues bien, Eryc Castillo se tiene bien ganado el apoyo de Alianza Lima y también el ser destacado por la Copa Sudamericana. De hecho, el extremo de íntimo recibió ofertas, pero el plantel blanquiazul está trabajando en la renovación a fin de que siga por una temporada más.

Eryc Castillo festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Conmebol Sudamericana)

Los números de Eryc Castillo con Alianza Lima

Eryc Castillo tiene un gran momento con Alianza Lima. Fichado en enero del 2025, su vínculo termina en diciembre del 2025, pero el cuadro íntimo ya trabaja en su renovación. Ahora, hay que comentar lo importante que viene siendo para el plantel blanquiazul.

Publicidad

Publicidad

Centrándonos en la Copa Sudamericana, Eryc Castillo ha disputado 4 partidos con Alianza Lima. Así pues, las estadísticas marcan que anotó 2 goles en los 340 minutos que ha disputado.

ver también Mientras espera su partido por la Copa Sudamericana: Alianza Lima decidió el futuro de Eryc Castillo

¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN, Disney+ y DirecTV en todo el territorio de Perú, Chile y Sudamérica. También podrás seguir gratis el minuto a minuto en Bolavip Perú.

ver también Crack de Alianza Lima pensó que iba a jugar en Universitario cuando decidir venir a la Liga 1

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Alianza Lima y Universidad de Chile se medirán por los cuartos de final de la Copa Sudamericana en partidos de ida y vuelta. El partido de ida será el jueves 18 de septiembre desde las 7:30 PM en Matute y la vuelta será el jueves 25 de septiembre desde las 7:30 PM probablemente en el estadio de Coquimbo a puertas cerradas.

Publicidad

Publicidad