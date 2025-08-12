Corinthians de André Carrillo envuelto en un terrible problema con FIFA por varios millones de dólares

La situación de André Carrillo, a pesar de su exitosa operación y el anuncio de que se perderá el resto de la temporada en Brasil, ha tomado un giro inesperado con una serie de noticias externas que podrían afectar su tranquilidad y la estabilidad de su club, el Corinthians.

Situación complicada para Corinthians

El periodista de GloboEsporte, Bruno Cassucci, ha sido el encargado de revelar los detalles de una compleja situación financiera que involucra al Corinthians y al Santos Laguna. Inicialmente, el Corinthians debía pagar 4,5 millones de dólares (equivalentes a 24,7 millones de reales) al Santos Laguna por la transferencia de Félix Torres. Sin embargo, debido a decisiones de la FIFA y el TAS, esta deuda ha crecido considerablemente, alcanzando los 6,1 millones de dólares (33,5 millones de reales). Este incremento de 8,8 millones de reales se debe a multas, intereses y correcciones acumuladas.

Esta millonaria deuda genera una preocupación significativa para el Corinthians. El club se encuentra ahora en una batalla administrativa y legal para resolver este conflicto económico, lo que inevitablemente desvía su atención de los objetivos deportivos. La esperanza es que puedan sacudirse de este asunto financiero lo antes posible para poder concentrarse plenamente en su desempeño en el campo.

André Carrillo espera por su recuperación

Mientras tanto, André Carrillo se recupera de su lesión. Su entrenador, Dorival Júnior, ha confirmado que no volverá a jugar en 2025, lo que representa una baja importante para el equipo. La incertidumbre radica en cómo estas turbulencias económicas y administrativas, sumadas a la ausencia de Carrillo, podrían influir en el presente y futuro del Corinthians, así como en la tranquilidad del propio jugador. El club se enfrenta a un desafío considerable que va más allá de lo meramente deportivo, mientras lucha por mantener su estabilidad financiera y su enfoque en la competencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato André Carrillo?

André Carrillo, quien juega para el Corinthians de Brasil, tiene un contrato vigente hasta diciembre de 2026. Se estima que su salario mensual ronda los 180 mil dólares, lo que anualmente sumaría aproximadamente 2.1 millones de dólares, según diversas fuentes en el mercado pentacampeón. Antes estuvo en Arabia Saudita, donde ganaba mucho más.