Golazo de Paolo Guerrero de penal para el Alianza Lima 1-0 Sport Boys

Paolo Guerrero abrió el marcador en el Alianza Lima vs. Sport Boys con un golazo de penal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025.

Por Aldo Cadillo

Paolo Guerrero anotó el primer gol del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Llegando el tanto vía penal, el ‘Depredador’ no tuvo problemas para engañar al portero Steven Rivadeneyra y marcar el 1-0 a favor de Alianza Lima ante Sport Boys.

El gol de penal de Paolo Guerrero llegó a los 29 minutos del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys. Teniendo que recurrir al VAR para cobrar la mano dentro del área del Boys, el árbitro Joel Alarcón sancionó la infracción de Hernán Da Campo.

Gol de Paolo Guerrero en el Alianza Lima vs. Sport Boys

El tanto de Paolo Guerrero le quitó presión a Alianza Lima que tiene la obligación de vencer a Sport Boys hoy en Matute. Jugando por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el equipo íntimo tiene que vencer sí o sí para darle vuelta a una serie de resultados negativos.

Hay que recordar que en el inicio del partido Kevin Quevedo sufrió un golpe en la cabeza y fue cambiado. Ingresando en su reemplazo Gaspar Gentile, Kevin Quevedo fue llevado en ambulancia a una clínica local.

Tras ello Alianza Lima siguió con la misma mecánica de dominar el partido. Buscando los centros desde las bandas, los balones no llegaban de manera efectiva para Paolo Guerrero. Luego, el ‘Depredador’ pidió los centros al área y desde ahí nació la acción del penal.

Llegando un centro desde la banda izquierda por parte de Miguel Trauco, Paolo Guerrero recibió con el pecho, se perfiló y remató. En ese preciso instante, la pelota chocó con la mano de Hernán Da Campo, pero el fútbol siguió.

Paolo Guerrero festejando su gol en el Alianza Lima vs. Sport Boys. (Foto: Alianza Lima)

No fue sino por el reclamo de los jugadores de Alianza Lima, que el árbitro Joel Alarcón consultó con el VAR y luego recurrió al apoyo visual para ver la repetición de la acción. Solo ahí se dio cuenta de la mano, sancionó el penal y Paolo Guerrero convirtió.

El primer tiempo del partido entre Alianza Lima vs. Sport Boys terminó 1-1 gracias al gol de Paolo Guerrero y posterior empate de Luis Urruti. Veremos qué sucede en el segundo tiempo del cotejo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
