Alianza Lima en alerta máxima: Hernán Barcos sería suspendido por la Liga 1 por enorme polémica

Siguen llegando malas noticias en Alianza Lima. Si bien el equipo íntimo lucha por llegar a la cima del Torneo Clausura 2025, ahora una nueva información pone trabas a su complicado ascenso: Hernán Barcos sería suspendido por la Liga 1.

Para entrar en contexto, hay que mencionar que Hernán Barcos fue expulsado en el partido entre Alianza Lima vs. Alianza Universidad. Si bien cumplió su fecha al perderse el Alianza Lima vs. Sport Boys, la periodista Ana Lucía Rodríguez dio nueva información.

“Hernán Barcos tiene un fecha de expulsión, pero en Alianza Lima no les parecería raro que en los días siguientes se le aumente las fechas de sanción”, mencionó la periodista Ana Lucía Rodríguez en la previa del Alianza Lima vs. Sport Boys.

Hay que recordar que según información periodística, Hernán Barcos habría llamado “muerto” al árbitro Jordi Espinoza durante el partido entre Alianza Lima vs. Alianza Universidad desarrollado en Huánuco.

¿Por qué fue suspendido Hernán Barcos?

Hernán Barcos fue suspendido por una fecha tras la fuerte falta que cometió contra Paolo Fuentes, razón por la que vio la tarjeta roja directa.

Ahora la pena sería más grande luego de comprobarse que Hernán Barcos habría insultado al árbitro Jordi Espinoza llamándolo “muerto”. Este hecho podría determinar que el delantero tenga más fechas de sanción en la Liga 1.

Hernán Barcos expulsado tras patada a Paolo Fuentes. (Producción Bolavip)

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 20 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 240 mil dólares.

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según información oficial de Transfermarkt. Se agrega la información que el delantero quiere renovar una temporada más, pero está en el análisis.

