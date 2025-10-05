Pese a perder frente a Alianza UDH: se reveló el motivo por el que Sergio Peña es el verdadero ’10’ de Néstor Gorosito

Alianza Lima no pudo conseguir un triunfo frente a Alianza Universidad de Huánuco y perdió 2-1, con lo cual prácticamente le dicen adiós al título del Torneo Clausura 2025. A pesar de un terrible resultado que de todas maneras bajonea la interna de la plantilla y que podría empezar a desencadenar en culpabilidad de algunos, habría que destacar el buen nivel mostrado por Sergio Peña, sobre todo si analizamos los primeros 45 minutos de juego.

Y es que luego de la expulsión de Hernán Barcos en el segundo tiempo, realmente el trámite del encuentro fue distinto porque Alianza Lima ya estaba cayendo en el marcador. Dicho esto, fue Sergio Peña quien se hizo dueño del mediocampo de los íntimos y demostró que tranquilamente puede ser un habitual titular jugando como un doble contención de mayor salida.

Hoy arrancó al lado de Pedro Aquino y vaya que lo hizo de manera estupenda. Tuvo control de balón, distribución y precisión en sus acciones, a tal punto de que asistió de gran manera para el gol anulado de Hernán Barcos y luego para el empate de Eryc Castillo que sí subiría al marcador. Mostrando toda su calidad y técnica, Sergio Peña la hizo linda y hay un aspecto que también se destaca mucho.

¿Por qué Sergio Peña mostró un buen nivel en el Alianza Universidad vs. Alianza Lima?

Teniendo en cuenta que venía siendo duramente criticado por los hinchas de Alianza Lima debido a sus rendimientos en Liga 1 y en Copa Sudamericana, podemos decir que hoy Sergio Peña se quitó esos comentarios de encima. Uno de los principales motivos por los que tuvo un buen desempeño en Huánuco tendría que ver con no jugó al lado de Fernando Gaibor, entonces sus labores de manejar el mediocampo era totalmente distintas.

Fuente: ‘X’

Nadie duda de la calidad de ambos jugadores, aunque durante las últimas jornadas se apreciaba que se sobreponían en la cancha y mostraban niveles por debajo de lo espero gracias a que sus características no se complementaban. Esta tarde frente a Alianza Universidad de Huánuco, el popular ‘Peñita’ se sintió más cómodo como volante de salida al lado de un Pedro Aquino quedando más en la marca, así que por dicho aspecto es que representaría ser el ’10’ de Néstor Gorosito para lo que viene.

¿Alianza Lima le dijo adiós al Torneo Clausura 2025?

Luego de perder 2-1 ante Alianza Universidad de Huánuco en el Estadio Heraclio Tapia, queda clarísimo que Alianza Lima se aleja mucho más de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Viendo que Universitario de Deportes es el único líder y que rivales como Sporting Cristal y Cusco FC también perdieron este fin de semana, ahora tan solo queda esperar que los de Ate se alisten para otro título nacional. En resumen, la derrota de esta tarde representaría el fin de la temporada para los blanquiazules.

Así quedó Alianza Lima en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

