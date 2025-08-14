Kevin Quevedo hizo una jugada a lo Cristiano Ronaldo y la Copa Sudamericana enloqueció: “Flow, flow, flow”

En un vibrante encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, fue testigo de una noche mágica para el fútbol peruano. En este escenario histórico, el delantero Kevin Quevedo se erigió como la figura indiscutible, deslumbrando con una actuación que no solo selló la victoria de Alianza Lima por 2-0 sobre Universidad Católica de Ecuador, sino que también dejó una jugada que ha sido calificada como una obra de arte y aclamada en todo el continente.

Kevin Quevedo y su jugada de ensueño

La jugada en cuestión ocurrió cuando el marcador ya favorecía a Alianza Lima. Quevedo, con la presión de un defensor rival acorralándolo en la esquina izquierda del campo, demostró una maestría y una inventiva futbolística excepcionales. Con una agilidad asombrosa, ejecutó una pirueta extraordinaria, seguida de un amague preciso que desequilibró por completo a su marcador. Este movimiento, de una dificultad técnica altísima, fue una combinación perfecta de velocidad, habilidad y una creatividad innata que dejó boquiabiertos a propios y extraños.

Kevin Quevedo en Alianza Lima. (Foto: Paloma Del Solar).

Lejos de conformarse con el lucimiento individual, Quevedo coronó su exhibición con un pase preciso al área, evidenciando no solo su destreza individual, sino también una visión de juego privilegiada y un entendimiento colectivo del ataque. El impacto de la jugada de Quevedo trascendió las fronteras del terreno de juego. La Conmebol Sudamericana, reconociendo la magnitud del talento del peruano, no tardó en destacar la acción en sus redes sociales oficiales.

Lo compararon con Cristiano Ronaldo

Con el título “Flow, flow, flow. Quevedo haciendo lo impensado”, la publicación oficial elogió la calidad técnica y la audacia del delantero aliancista. Lo que realmente encendió las redes sociales y desató una ola de euforia entre los aficionados fue la audaz comparación que la Conmebol hizo: la jugada de Quevedo fue equiparada con una icónica maniobra realizada por el astro portugués Cristiano Ronaldo durante su memorable etapa en el Manchester United.

Esta comparación, que resonó profundamente en el imaginario colectivo, provocó una avalancha de comentarios y reacciones por parte de los hinchas. Las redes sociales se llenaron de frases de admiración y asombro, como “Casi le sale igualito a CR7” y “Vibras similares a Cristiano”, reflejando el entusiasmo desbordante y la esperanza que el talento de Quevedo ha despertado en el panorama futbolístico sudamericano. La noche en Matute no solo fue una victoria para Alianza Lima, sino también la confirmación de que Kevin Quevedo está llamado a ser una de las grandes figuras del fútbol continental.

