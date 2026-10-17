Las 6 sensibles ausencias de Alianza Lima para recibir a Atlético Grau en Matute

Pablo Guede no tendrá a disposición a varios jugadores para enfrentar esta noche en Matute a Atlético Grau. Algunos por lesión y otros por decisiones técnicas, así que veamos los detalles.

Alianza Lima se alista para reencontrarse con sus hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva. Con las expectativas de lograr un nuevo triunfo en un recinto totalmente colmado en sus cuatro tribunas, el rival de turno será Atlético Grau y no la tendrán nada fácil. A pesar del favoritismo previo de los blanquiazules, hay algunas ausencias que podrían complicar las planificaciones del equipo.

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Resulta que hay hasta seis jugadores de Alianza Lima que no podrán estar presentes en el partido ante Atlético Grau. Algunos por temas de lesión y otros por decisiones netamente técnicas, pero lo concreto es que ni siquiera estarán en el banco de los suplentes. La ausencia más resaltante es la de Paolo Guerrero, quien tendría para un par de semanas más tras haber sufrido un desgarro.

Fuente: Getty Images.

Otro de los protagonistas lesionados es Alessandro Burlamaqui, quien se lesionó en el último clásico ante Universitario de Deportes y se mantiene en proceso de recuperación. Luego, Jean Pierre Archimbaud, D’Alessandro Montenegro, Cristian Neira y Josué Estrada simplemente quedaron al margen de la convocatoria ya que Pablo Guede no los consideró para recibir a Atlético Grau.

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Las novedades positivas de Alianza Lima para enfrentar a Atlético Grau

No todas son noticias negativas en Alianza Lima, o en todo caso no solo se habla de ausencias en la previa del duelo ante Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva, sino que también hay novedades positivas para el equipo. Dentro de lo más sorpresivo y llamativo, el regreso de Piero Cari a la concentración genera expectativa en el hincha ya que hace tiempo no era considerado.

Además, Alan Cantero regresa a la nómina oficial del cuadro victoriano y Esteban Pavez está recuperado físicamente, así que podría reaparecer esta noche en Matute. Estos tres regresos le darían un nuevo aire a las planificaciones de un Pablo Guede que sabe la importancia de conseguir los tres puntos en casa y así seguir prendidos en la parte más alta del Torneo Clausura 2026.

¡DICHO Y HECHO! Piero Cari fue convocado por Pablo Guede para el duelo que Alianza Lima disputará ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura. En la nómina también figura el chileno Esteban Pavez.#CuandoTeMentí pic.twitter.com/EGAU28fTK1 — José Varela (@theatharis) October 17, 2026

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La convocatoria oficial de Alianza Lima para recibir a Atlético Grau

Arqueros | Alejandro Duarte y Ángel De la Cruz.

Defensas | Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán, Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Nicolás Díaz y Cristian Carbajal.

Volantes | Alan Cantero, Gaspar Gentile, Jairo Vélez, Jesús Castillo, Eryc Castillo, Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Piero Cari y Kevin Quevedo.

Delanteros | Federico Girotti y Luis Ramos.

DATOS CLAVES

Paolo Guerrero será baja en Alianza Lima por un desgarro muscular.

será baja en por un desgarro muscular. Pablo Guede excluyó por decisión técnica a Archimbaud, Montenegro, Neira y Estrada .

excluyó por decisión técnica a . Alan Cantero, Piero Cari y Esteban Pavez regresan a la convocatoria ante Grau.