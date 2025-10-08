Guillermo Salas y la dura crítica a Néstor Gorosito: “El hincha quiere títulos”

La realidad de Alianza Lima no es la mejor en este momento, el cuadro de La Victoria pasó de ser uno de los clubes con mejor presente a uno que deja muchas dudas. La respuesta del plantel no es la mejor en este tramo final de la Liga 1, por ello las críticas no dejan de llegar y la continuidad de Néstor Gorosito es por hoy un tema de conversación por toda la hinchada ‘blanquiazul’.

Publicidad

Publicidad

La campaña que hizo a nivel internacional es el gran punto fuerte que lo mantiene en el cargo. Lograr ser protagonista en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana ha sido valioso para el club, que en estos torneos por lo general siempre terminaba mal. Cambiar esa cara no fue una tarea nada sencilla y en esta el argentino salió muy bien parado.

Néstor Gorosito (Foto: Getty).

Mientras que su campaña en la Liga 1 ha sido muy discreta con varios partidos que han sido para el olvido. Por eso se habla mucho de su continuidad y ahora Guillermo Salas dio su veredicto final. En una entrevista que le hicieron en RPP conversó sobre la actualidad del club y de la continuidad del ‘Pipo’.

Publicidad

Publicidad

¿Qué dijo Guillermo Salas de Néstor Gorosito?

Como era inevitable, el ‘Chicho’ no pudo evitar mencionar que lo que hizo Gorosito a nivel internacional fue asombroso. Algo que se termina valorando bastante, pues no se daba algo así en Tienda Blanquiazul hace años y él lo logró. No obstante, también explicó que para el hincha también es importante el tema de los trofeos.

“Pipo Gorosito ha logrado 18 partidos a nivel internacional. Hace tiempo no hemos tenido una representación tan linda. Pero, el hincha quiere títulos”, fue lo que contestó el exentrenador de Alianza Lima.

Guillermo Salas (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

De igual forma, Guillermo Salas habló de la continuidad de Gorosito. Mencionando que para él se debería mantener en el cargo. Armar un equipo potente para competir y volver a ser un equipo que pueda pelear el torneo nacional de principio a fin.

“Yo creería que Gorosito se tendría que quedar. Le daría un año más para que pueda gestionar y armar bien su plantel para el próximo año”, sentenció sobre el tema.

¿Cómo le fue a Guillermo Salas en Alianza Lima?

Guillermo Salas es nombrado como el entrenador principal de Alianza Lima después de la destitución de Carlos Bustos en setiembre del 2022. Desde ahí el club toma la postura de jugar lo que resta el certamen con ‘Chicho’ a la cabeza y consigue alzar el título de campeón a final de año. Vence a Melgar en la definición y de esta forma se queda una campaña más.

Publicidad

Publicidad

Pero problemas con la interna hace que no lo vean como una buena opción para continuar. Es así como del 11 de setiembre del 2022 dura hasta el 24 de julio del 2023. 316 días estuvo en el cargo de entrenador hasta que en su puesto ponen a Nixon Perea como interino.

En todo este tiempo logró dirigir un total de 41 partidos, ganando 27, empató solo 3 y tan solo perdió en 11. En cuanto a goles fueron 71 anotaciones y 30 en contra.

Recordemos que Guillermo Salas es el último entrenador que supo ganarle a Universitario de Deportes en el año 2022. Desde ahí los ‘blanquiazules’ no saben que es derrotar a su clásico rival.

Publicidad

Publicidad

ver también Franco Navarro Mandayo pone en duda la renovación de Néstor Gorosito y lanzó dura advertencia