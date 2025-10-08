Mientras Fernando Cabada y Felipe Cantuarias destruyen a Universitario, la drástica respuesta de Jean Ferrari: “Buscan excusas”

Universitario de Deportes pinta para ser tricampeón nacional. Muy cerca de quedarse con el título del Torneo Clausura 2025 y demostrando un nivel arrollador frente a los rivales con los que semana a semana compite, tanto en condición de local como de visita, los dirigidos por Jorge Fossati la vienen haciendo linda. Al parecer desde Alianza Lima y Sporting Cristal se la tienen jurada con duras declaraciones, aunque ahora fue Jean Ferrari quien declaró.

Si bien Jean Ferrari ahora es el Director General de Fútbol de la FPF y anda enfocado en las planificaciones de la Selección Peruana, no perdamos de vista su hinchaje por Universitario de Deportes. En estos momentos ya no puede salir a pelearse ni a tener trifulcas con los clásicos rivales del campeonato ya que su posición es otra, por lo que en esta ocasión trató de apaciguar el escenario para que desde Alianza Lima y Sporting Cristal no sigan hablando desde el enojo.

“Yo lamento algunas declaraciones porque evidentemente no ayudan al sistema. Yo calculo que eso evidentemente se va a ir diluyendo conforme se vaya terminando el campeonato y empiece uno nuevo. Al final esto es un tema de resultados, y lo digo por el campeonato, porque los clubes se preparan para lograr el título y cuando no se logran, entonces comienzan a buscar excusas o algún tipo de explicación para justificar lo que ha pasado”; expresó Jean Ferrari en una reciente conversación con ‘Radio Ovación‘.

¿Qué dijeron Fernando Cabada y Felipe Cantuarias sobre Universitario?

Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, no se guardó nada al hablar de las decisiones arbitrales que vienen ‘favoreciendo’ a Universitario de Deportes. “Este es un espacio para hacer una autorreflexión, una autocrítica. Aparte de las cosas, que salen sobrando como hablar del arbitraje delincuencial que existe en manos del señor Víctor Hugo Carrillo, aparte de eso, del mal arbitraje que hay, la idea de ahora no es tratar esos temas, sino pensar qué tenemos que ver nosotros hacia adentro y qué es lo que tenemos que hacer mejor”.

Por su parte, Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal, sostuvo en una reciente entrevista con el canal digital ‘A Presión‘ que la directiva de la ‘U’ maneja la organización de la Liga 1 desde la FPF. “La confianza es el principal factor que impide la unidad en Cristal. Sin unidad es muy difícil que se pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente, tiene al director de fútbol en la Federación”.

La enorme ventaja que tiene Universitario sobre Alianza Lima y Sporting Cristal

A falta de 6 fechas para que termine el Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes se mantiene como único líder del campeonato. Con 30 unidades hasta el momento, los merengues le llevan 11 puntos de ventaja a Sporting Cristal y 12 a Alianza Lima a falta de disputar tan solo 15 unidades que finalmente dejarían a los pupilos de Jorge Fossati como tricampeones nacionales. En resumen, la ‘U’ tiene los méritos suficientes para ser los mejores del fútbol peruano, a pesar de las irregularidades arbitrales o cuestiones de manejo que tanto se comentan.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

