No solo Luis Advíncula: el goleador argentino que está en la mira de Alianza Lima y jugó en Boca Juniors

Con el objetivo de ser Perú 2 y así clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, todo parece indicar que en Alianza Lima ya planifican lo que será la próxima temporada. Por ello es que hay rumores de posibles fichajes, entre ellos sigue sonando el nombre de Luis Advíncula, quien tiene contrato con Boca Juniors. No es el único ya que un ‘9’ goleador también es evaluado.

En estas últimas horas se ha podido filtrar a Ramón Ábila, delantero argentino que supo jugar en equipos grandes del continente como Boca Juniors y Cruzeiro. Fue el reconocido comunicador José Varela, quien por cierto siempre está muy bien informado de las novedades en Alianza Lima, el que soltó esta noticia y vaya que representaría cierta ilusión entre los hinchas victorianos.

“Conversamos con un colega de Argentina y estábamos tratando de descifrar qué podía pasar. Uno fue lo de Advíncula y en las últimas horas hemos averiguado que ‘Wanchope’ Ábila es una opción. Estamos hablando porque las autoridades de Alianza Lima han estado en el partido entre Huracán vs. Newell’s Old Boys. Desarrollamos lo que podría desencadenar algo”; informó José Varela.

¿Cuál es la situación contractual de Ramón Ábila?

Ramón Ábila, más conocido en el ámbito futbolístico como ‘Wanchope’, pertenece actualmente a las filas de Huracán y su vínculo contractual vence en diciembre del año 2026, es decir que si la directiva de Alianza Lima pretende negociar por su traspaso tendrán que desembolsar una cantidad de dinero para ficharlo. Eso sí, no sería un monto tan alto que digamos por el momento del ‘9’.

El delantero argentino ya tiene 36 años de edad y se podría decir que atraviesa los últimas temporadas de su carrera deportiva. Además, hoy en día tiene una cotización internacional de 150 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 600 mil y es muy probable que en Matute estén dispuestos a un acuerdo si es que realmente existe la predisposición de tenerlo para el 2026.

Lo último que se sabe de Luis Advíncula y su posible arribo a Alianza Lima

Si bien hay informaciones e indicios de que la directiva de Alianza Lima viajó a Argentina para tener un alcance con gente cercana a Luis Advíncula, hasta el momento no se conoce de una oferta o negociación concreta de por medio. Es más, el propio defensor comentó hace unos días en el programa ‘Enfocados‘ que tiene pensado cumplir con su contrato en Boca Juniors, el cual termina en 2026.

