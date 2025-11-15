Se filtró la única manera en que Néstor Gorosito podría ser despedido de Alianza Lima: “La institución lo sabe”

Durante las últimas semanas se pudo conocer que Néstor Gorosito renovó su vínculo contractual con Alianza Lima de cara al 2026. En una conferencia de prensa al lado de Franco Navarro, el entrenador argentino sostuvo distintos puntos de vista respecto a su continuidad, aunque ahora se ha podido filtrar una revelación en donde podría ser echado si no cumple con un objetivo.

¿De qué se trata toda esta situación? Resulta que la Liga 1 2025 todavía no termina y por más que Universitario de Deportes haya salido campeón con bastante anticipación, en Alianza Lima aún sostienen la premisa de clasificar directamente a la fase de grupos de la siguiente edición de la Copa Libertadores y por ello es que Néstor Gorosito tendría que conseguirlo a como de lugar.

De acuerdo a un reciente comentario por parte del comunicador deportivo Peter Arévalo, quien siempre es muy atinado en datos sobre la interna de Alianza Lima, la estadía del popular ‘Pipo’ Gorosito al mando del primer equipo estaría predispuesta a ser Perú 2 en los playoffs que se vienen en el torneo local, de lo contrario no continuaría en el cargo a pesar de haber firmado su renovación.

Los detalles sobre la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima

“Yo creo que no hay remedio si Alianza no es Perú 2. Si Alianza no se mete a fase de grupos no hay forma de que se mantenga el proyecto Gorosito. Si Alianza no se mete a fase de grupos, va a ser muy complicado, no hay forma. La prioridad, y él lo sabe, la institución lo sabe, es meterse a fase de grupos. De lo contrario, nos va a pasar lo mismo que nos pasó este año”; reveló Mr. Peet en ‘Madrugol‘.

A raíz de esta información, es muy obvio que surge la siguiente interrogante entre los hinchas de Alianza Lima: ¿por qué se renovó el contrato de ‘Pipo’ Gorosito’ antes de cumplir con los objetivos trazados? La respuesta solamente la tiene la directiva liderada por Franco Navarro en el área deportiva, aunque de todas maneras sería una mala jugada si terminan despidiendo pronto al DT.

El último partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima se alista para enfrentar a UTC de Cajamarca el próximo domingo 23 de noviembre a las 15:00 hora local y el duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Será el último partido de los íntimos en en etapa del campeonato, así que de acuerdo al resultado que consigan veremos contra quién juegan los playoffs.

