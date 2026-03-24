La historia entre Pablo Sabbag y Alianza Lima parece no haber terminado. A pesar de su presente lejos del fútbol peruano, el delantero dejó una declaración que ilusiona a la hinchada blanquiazul y reabre una puerta que muchos creían cerrada.

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“Para mí siempre será un sí cuando se trate de Alianza Lima”, confesó Sabbag, dejando en claro que su vínculo emocional con el club sigue intacto. Más aún, fue directo al expresar su deseo: espera que la vida le permita volver antes de retirarse, un mensaje que conecta de inmediato con los aficionados.

Actualmente, Pablo Sabbag milita en el Al Ahli Tripoli, donde continúa su carrera tras su paso por el fútbol peruano. Sin embargo, sus palabras reflejan que, más allá del presente profesional, Alianza Lima sigue ocupando un lugar especial en su trayectoria.

Su etapa en Matute dejó números que respaldan ese recuerdo: 14 goles en 43 partidos entre las temporadas 2023 y 2024. Un rendimiento que, si bien tuvo momentos altos, también estuvo marcado por dificultades físicas que condicionaron su continuidad en el equipo.

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Pablo Sabbag festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

Pablo Sabbag en Alianza Lima

La lesión en el tobillo que padeció Pablo Sabbag en Alianza Lima fue un punto de quiebre. Especialmente la última, que lo mantuvo fuera de las canchas entre febrero y junio de 2024, afectando su ritmo y su impacto dentro del plantel. Aun así, su entrega y conexión con la hinchada quedaron como parte de su legado reciente.

Hoy, el futuro es incierto, pero el mensaje es contundente. Pablo Sabbag no cierra la historia con Alianza Lima, al contrario, la mantiene abierta. Y en el fútbol, cuando un jugador deja claro que quiere volver, la posibilidad —por lejana que parezca— siempre empieza a tomar forma.

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Paolo Guerrero y Pablo Sabbag en Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Qué edad tiene Pablo Sabbag?

Pablo Sabbag tiene 28 años, es delantero y actualmente juega para el Al-Ahli de la Liga Premier de Libia.

¿Cuánto vale actualmente Pablo Sabbag?

Pablo Sabbag vale 1 millón de euros, según la información oficial de Transfermarkt.

Datos claves

Pablo Sabbag anotó 14 goles en 43 partidos durante las temporadas 2023 y 2024.

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Una lesión de tobillo mantuvo al delantero fuera de las canchas hasta junio de 2024.