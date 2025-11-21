Entre las incertidumbres más relevantes en Alianza Lima se habla de la continuidad o no de Hernán Barcos de cara a la temporada 2026. Hasta el momento no hay una decisión tomada al respecto, pero sí se han dado ciertos rumores en donde estaríamos frente a un fin de ciclo. Es más, la presencia de Paolo Guerrero tiene mucho que ver en esta controversial situación.

Como bien sabemos, Hernán Barcos es uno de los últimos ídolos para el hincha de Alianza Lima y posiblemente sea el extranjero más importante en la historia de la institución. Entonces, la chance de que no pueda renovar se debe a que perdería espacio en las planificaciones deportivas ya que lo idea de la directiva es fichar a un delantero del extranjero y seguir contando con Paolo Guerrero.

Este futuro panorama complicaría a como de lugar la relevancia del atacante argentino, quien sería un suplente recurrente y con 42 años de edad tampoco es que sea un escenario tan provechoso. Por ahora se espera el término de la Liga 1 2025 para tomar una decisión y que la directiva anuncie que cuál será el futuro de un ‘Pirata’ que ya supo evidenciar sus sensaciones ante la prensa deportiva.

¿Qué dijo exactamente Hernán Barcos sobre su situación contractual en Alianza Lima?

“Después de jugar ante UTC, el club empezará a decidir y ahí veremos qué pasa. Desde el club ya saben mi deseo, lo he manifestado varias veces. Ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Yo quiero cerrar mi carrera en Alianza. Son cosas del fútbol, ninguno tiene garantizado nada”; comentó en primera instancia Hernán Barcos en una reciente conversación con distintos medios nacionales.

A partir de estas declaraciones se entiende que desde ahora la responsabilidad recae en las evaluaciones que pueda realizar la directiva de Alianza Lima, por ello el ‘Pirata‘ les dejó un mensaje que para cualquiera podría ser de despedida. “Así como me han querido cuatro años, me pueden decir que no. Duele tener que irse por lo que uno siente por Alianza, pero el fútbol es así”.

El equipo del exterior que preguntó por el fichaje de Hernán Barcos

Durante las últimas horas se ha podido conocer que Albion FC, equipo uruguayo que busca la máxima categoría, consultó por los servicios de Hernán Barcos. Es más, el mismo goleador argentino confesó que sí existió un contacto de por medio y que por ahora su prioridad sigue estando puesta en continuar vistiendo la camiseta de Alianza Lima hasta ponerle fin a su carrera, una situación que desde ahora depende exclusivamente de la directiva.

