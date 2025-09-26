¿Pablo Ceppelini criticó a Gorosito tras eliminación de Alianza Lima? “Pensé que iba a tener más minutos…”

Alianza Lima quedó a las puertas de las semifinales de la Copa Sudamericana. Quedó eliminado en cuartos de final tras la derrota 2-1 por el partido de vuelta ante Universidad de Chile en Coquimbo. Néstor Gorosito falló en el planteo del primer tiempo y, si bien lo arregló en el segundo con los ingresos de Kevin Quevedo y Pablo Ceppelini, no pudo empatarlo.

Universidad de Chile golpeó en los inicios de cada tiempo para ponerse 2-0 y, prácticamente, liquidar la serie. Néstor Gorosito falló en el planteo, sobre todo, del primer tiempo, pero lo compensó en el segundo, aunque ya era demasiado tarde. El gol de Eryc Castillo dio algo de esperanza, pero no alcanzó.

Una de las claves pasó por el bajo desempeño del mediocampo blanquiazul. En este sentido, desde hace varios partidos que Pablo Ceppelini viene pidiendo la titularidad, pero Néstor Gorosito no lo incluyó en este partido de vuelta hasta el minuto 63. Un minuto más tarde llegó el descuento y los Blanquiazules se acomodaron a tal punto de estar cerca del empate.

Pablo Ceppelini esperaba jugar más minutos en el partido de vuelta

Luego del partido, Ceppelini habló con varios medios de comunicación a la salida del Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Reconoció la “tristeza” por la eliminación, aunque valoró todo lo hecho a lo largo del año a nivel internacional. No obstante, sorprendió con sus declaraciones en donde esperaba tener más minutos ante U. de Chile.

“Nos duele haber quedado afuera pero la verdad que estoy orgullo de este equipo, de este plantel. Cuando empezamos el primer viaje a Paraguay, recuerdo que todos nos daban por muertos, diciendo que nos íbamos a quedar afuera con Boca y mira hasta donde llegamos”, expresó.

“Duele por como quedamos afuera, creo que pudimos haberlo buscado un poquito más, pero esta clase de partidos se definen por detalles“, siguió. Luego, habló sobre la decisión de Gorosito de dejarlo en el banco de suplentes.

“Eso se lo dejo en manos del cuerpo técnico (sobre por qué no jugó de titular). Uno siempre se entrena para jugar, para estar a la orden. Pensé que hoy iba a tener más minutos por lo hecho después del partido con Comerciantes Unidos pero es la decisión del profe y hay que respetarlas“, dijo.

Alianza Lima debe corregir errores

Para concluir con sus declaraciones, Pablo Ceppelini habló sobre el futuro inmediato y también del más lejano para Alianza Lima donde se plantean algunos objetivos, pero también pide corregir errores.

“Hay que mirar para adelante y pensar en el campeonato pero si corregir un montón de cosas porque este equipo va a estar en la Libertadores del próximo año y hay que corregir un montón de cosas“, pensó.