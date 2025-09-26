Mientras Néstor Gorosito cuestionó la actitud de U. de Chile, la respuesta que obtuvo del presidente: “Yo fui a Lima y…”

Alianza Lima le dijo adiós a la Copa Sudamericana luego de caer 2-1 frente a Universidad de Chile en Coquimbo, aunque Néstor Gorosito no se quedó para nada tranquilo. Además del aspecto futbolístico, de los aciertos y errores que tuvieron en el duelo de ayer, no dudó en cuestionar la actitud de uno de los integrantes del equipo rival y vaya que generó gran polémica. Desde el equipo sureño no se quedaron quietos y fue el presidente quien tomó la palabra.

“Un señor de barba. Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo: ‘Váyanse para casita’. Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea. Si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia que no conduce a nada”; enfatizó el DT de Alianza Lima en conferencia de prensa.

Luego de estas fuertes declaraciones que obviamente generaron ruido en el ámbito deportivo internacional por lo que contiene, fue Michael Clark quien respondió con altura y dejó sentado un mensaje que de todas maneras no está de acuerdo en esta clase de situaciones y que se podrían evitar, pero que él también fue parte de ello apenas llegó a la capital peruana la semana para enfrentar a Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute.

¿Cuál fue exactamente la respuesta de Michael Clark a Néstor Gorosito?

“Hay cosas que no deberían pasar, pero pasan. Yo fui a Lima y desde que me bajé del avión hasta que me subí me dijeron ‘chileno tal por cuál 75 mil veces’. Nosotros también estuvimos allá y había lienzos. Son cosas que no deberían pasar, pero es parte del fútbol y ha pasado siempre. Queda acá nomás, nosotros pasamos, ganamos y estamos felices. Hay que hablar de nosotros”; mencionó en primera instancia Michael Clark, presidente de Universidad de Chile.

Siguiendo en esta misma línea, el mandamás del equipo chileno sentenció que el resultado es lo más importante y finalmente el partido ya se disputó. Además, reveló que no fue él quien tomó la palabra hacia Alianza Lima luego de la eliminación, tal y como lo expresó Néstor Gorosito en una especie de queja. “Yo no fui. La verdad es que están ensuciando el tema. Hay cosas que quedan acá en el túnel y no pasa nada. Yo, al menos, no lo hice”; finalizó.

El error de Alianza Lima que le costó carísimo en la eliminación de la Copa Sudamericana

Teniendo en cuenta que Universidad de Chile era un buen rival y que podía complicar a Alianza Lima con sus armas importantes en el ataque, los íntimos no estuvieron en partido durante los primeros 45 minutos de juego. Recién en la segundad mitad trataron de reaccionar y lo hicieron de buena forma, pero cuando el resultado ya estaba 2-0 abajo y no les alcanzó para igualar el marcador.

Los ingresos de Kevin Quevedo y Pedro Aquino le dieron un plus al esquema de Néstor Gorosito, aunque finalmente no fue suficiente para evitar la eliminación de la Copa Sudamericana a manos de un equipo chileno que supo golpear en los momentos precisos. Los inicios de cada etapa fueron claves para ponerse adelante en el resultado y ahora a Alianza Lima solo le queda mirar la Liga 1.

