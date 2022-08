Jefferson Farfán está en un limbo de situaciones complejas según las diversas informaciones. Hace unos días 'El Sensei' Silvio Valencia dijo en 'Minuto Caliente' que el '10 de la calle' se estaría retirando del fútbol profesional por el tema de las lesiones. Se lo habría mencionado a su entorno más cercano, según el comentarista deportivo.

De ahí en adelante, aparecieron publicaciones del ex PSV Eindhoven con frases de superación. Dejando entre ver que no pensaría en dejar la carrera, y estaba más cerca de conseguir el ansiado regreso, para competir con Alianza Lima. Lo cierto es que todavía no hay una confirmación al respecto, todo termina siendo una especulación absoluta.

Pero quien habló sobre este tema, es un compañero de camerino. Un referente de Carlos Bustos y todo el grupo de trabajo 'íntimo'. El 'Pirata' Hernán Barcos le regaló unos minutos a 'Willax Deportes', donde se pudo ver que está expectante de lo que pase con el crack del fútbol peruano. Sabe de su importancia, por eso lo trata con respeto en sus declaraciones recientes.

El atacante nacido en Córdoba - Argentina, supo explicar desde su posición como lo ve a Jefferson. Callando un poco las voces que lo ponen como un responsable de sus lesiones al propio jugador. Porque trabajando con Perú a inicios de 2022, se resintió de esa rodilla que lo marginó el año pasado de algunos cotejos: "Esperamos que Farfán regrese y nos ayude como lo hizo el año pasado".

Así mismo, para Hernán Barcos es claro, no hay que apurar los procesos para evitar un nuevo dolor de cabeza. Sabe lo que significa Farfán para ellos, como grupo y como talento puro, por eso están abiertos a su regreso pronto. Desean lo mejor para su futuro inmediato: "No podemos adelantar que va a volver mañana, no está apto para eso, pero estamos esperando que se pueda recuperar".