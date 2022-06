Jefferson Farfán hasta ahora no había sido tan crudo con su tema físico, el capitán de Alianza Lima estaba siendo criterioso a la hora de expresarse con respecto a su lesión. 'La Foquita' en una actividad para la marca que lo viste, contó cómo está en el proceso de su recuperación.

El atacante de la Selección Peruana, hasta antes de caer lesionado de gravedad, señaló en una charla dentro de evento institucional, cómo se encuentra de salud. Sabe bien que no puede decir que está totalmente recuperado. Afirmando que todavía habrá un camino largo a seguir si desean verlo jugando.

Lo que dice Jefferson Farfán es lo siguiente, sonará crudo, pero es bastante sincero: "Todavía no ha llegado ese momento (estar recuperado al ciento por ciento). Hasta para subir las escaleras es medio complicado, pero estoy fortaleciendo, tratando de recuperarme al mil por ciento para no tener ningún inconveniente cuando vuelva".

Es fundamental decir, que acá dijo lo que realmente tiene, y lo mantiene lejos de las canchas: "Tengo una lesión grave de cartílago, que es bastante complicada, y a mí lo que más me incomoda es no poder estar en el campo de juego, es lo que yo amo, con lo que he sacado a mi familia adelante. Me hierve la sangre a veces, reniego, me frustro, pero tengo un entorno importante que me da mucha fuerza. Si no hace rato ya estaría en la playa tirado y dejando de lado el fútbol".

Así mismo, el capitán del entrenador argentino, Carlos Bustos, prometió estar de regreso cuando las cosas mejoren, y desea hacerlo a lo grande: "Quiero recuperarme al 100 por ciento, lo más importante para mí es la salud, salir campeón con Alianza y ver qué pasa a partir del próximo año".