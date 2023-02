Alianza Lima anunció que uno de sus fichajes para este 2023 no continuará en el equipo

Alianza Lima es uno de los equipos que más se ha reforzado de cara al inicio de la temporada 2023 de la Liga Nacional Superior de Voley. Precisamente, dentro de sus incorporaciones destacó la contratación Irina Klimanova.

Esta voleibolista es de nacionalidad rusa e iba a disputar la presente temporada con el cuadro victoriano, desafortunadamente sucedió un hecho que forzó al club rescindirle el contrato y dejarla libre.

A pesar de que no se dieron muchos detalles, se pudo conocer que la voleibolista no se habría sentido cómoda en el plantel debido al idioma que no le permitía comunicarse bien con sus compañeras, ni con la coyuntura social que vive nuestro país por estos días.

"¡Muchas gracias, Irina! El Club Alianza Lima, agradece los servicios de Irina Klimanova y dan por concluido el contrato por mutuo acuerdo. ¡Éxitos en tu carrera!", publicó Alianza Lima en su cuenta de Twitter.

Es importante mencionar que Klimanova jugó solo algunos minutos en el triunfo de las íntimas ante Túpac Amaru en su estreno de la Liga Nacional Superior de Voleibol, por lo que se despide sumando algunos minutos.