Estamos por ingresar a la mitad del Torneo Clausura y Jefferson Farfán sigue sin jugar en la temporada 2022 ed la Liga 1. Padeciendo una grave lesión en su rodilla, el jugador de Alianza Lima preocupa al plantel pues no ven una solución a su padecimiento.

Por este motivo, en el programa de YouTube A Presión, el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola habló del tema. Comentando que varias fuentes de Alianza Lima le han brindado información, el hombre de prensa comenzó diciendo cuál es la perspectiva del club íntimo.

"En Alianza Lima sienten que el lugar dónde más se lesionó Jefferson Farfán fue con la Selección Peruana", comenzó argumentando Mauricio Loret de Mola. En esa línea, el periodista continuó dando información a la par que mencionaba su punto de vista.

"En Alianza Lima cambiaron hasta al doctor por Jefferson Farfán. Para mí es controversial que hasta la fecha no contribuya con ningún minuto en el año", dijo el periodista deportivo en primera instancia. Luego, soltando información de más alto calibre, dejó en claro que si bien algunos creen que la recuperación de la 'Foquita', hoy el panorama es "gris".

"Pregunto a gente de Alianza Lima y no me dan por hecho que se vaya a retirar o vaya a dejar el fútbol, otra gente dice que es distino y difícil pues está en terapia, no participa de las prácticas como siempre e incluso se le complica hacer trabajos con balón, pues después la repercusión del dolor es muy fuerte, no puede ni siquiera correr y pese a lo que ha dicho Jefferson Farfán yo lo veo difícil", cerró en su intervención Mauricio Loret de Mola.

Lo cierto es que en toda la temporada 2022 de la Liga 1 Jefferson Farfán no acumula ni un minuto con Alianza Lima. Y lo que es más grave todavía, no ha sido convocado a ningún cotejo pues todavía tiene problemas con su lesión en la rodilla.

