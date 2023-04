Christian Cueva mostró su enojo y disparó contra la Liga 1 por no apoyar a Alianza Lima

¡Incómodo por el manejo del fútbol peruano! Christian Cueva viajó junto al resto del plantel de Alianza Lima con destino a Tarapoto. El cuadro blanquiazul se enfrentará este domingo a Unión Comercio por la jornada 13 de la Liga 1.

Sin embargo, cuando el '10' de la Bicolor se encontraba en el aeropuerto, la prensa lo abordó para poder hacerle una entrevista. Cueva se mostró feliz por el triunfo logrado en Paraguay pero a su vez incómodo porque la Liga 1 no los apoya con la flexibidad de horarios.

"Tantas cosas hay por mejorar en nuestro fútbol, esperemos que se solucione y hay incomodidad de que no nos puedan dar una mano como peruanos, como un equipo que está representando al país en la Copa Libertadores, que no nos puedan hacer una observación a nuestra petición por el descanso", declaró.

Posteriormente, reconoció el estupendo trabajo que hicieron los integrantes del plante para el triunfo en Paraguay: "Mis compañeros han hecho un sacrificio enorme, a mí no me tocó jugar pero veo el sacrificio que hacen ellos. Después de mucho tiempo estoy viviendo esto, espero no vuelva a ocurrir".

Finalmente, cerró la nota mencionando su incomodidad, pero que espera una solución para que el fútbol peruano crezca: "Incomoda mucho y las cosas que tengo que decir las digo y ojalá podamos corregir esto y no solamente con Alianza, porque queremos que el fútbol peruano crezca y entre nosotros no nos podemos perjudicar".