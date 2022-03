Alianza Lima enfrentará este sábado 12 de marzo a FBC Melgar en el estadio de la UNSA, donde los ‘íntimos’ necesitan sumar de a tres para escalar en la tabla de posiciones. Los actuales campeones de la Liga 1 marchan en el puesto. Hernán Barcos será la gran baja para los ‘blanquiazules’ pues el atacante no estará por acumulación de tarjetas amarillas.

+ Libro abierto: las ligas a las que podría llegar Paolo Guerrero

+ Padre de Vilca reveló la razón por la que su hijo regresó a Perú

+ La frase con la que Ferrari confirmó la continuidad de Chumpitaz

Cristian Benavente estaría desde el inicio del encuentro, siendo este su primer partido como titular desde que llegó a Alianza Lima. Se dice que la altura de Arequipa podría jugarle en contra al ‘chaval’, pero no muchos recuerdan que el volante ya jugó en la ciudad blanca con la Selección Peruana en un compromiso amistoso.

En noviembre del 2018, Cristian Benavente fue convocado para enfrentar a Costa Rica en un amistoso, este cotejo se dio en el Estadio de la UNSA, donde jugará Alianza Lima este sábado 12 de marzo contra FBC Melgar. El encuentro fue contra la selección de Costa Rica, donde lamentablemente los dirigidos por Ricardo Gareca cayeron por 3-2.

Cristian Benavente estuvo en el terreno de juego hasta el minuto 81 del encuentro, siendo uno de los jugadores más destacados del partido a pesar de la derrota. Esto da indicios de que la altura de Arequipa no podría afectar al futbolista este sábado cuando enfrente al conjunto ‘dominó’. El ‘chaval’ ya conoce el Estadio y si bien hace mucho que no juega en la altura, al parecer no será de mucha molestia para el ex Pyramids.

Los dirigidos por Carlos Bustos necesitan, de manera urgente, hacerse de los tres puntos para así no quedarse en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Cabe resaltar que los rojinegros tampoco se quedarán atrás pues en al jornada pasada cayeron derrotados frente a UTC por 3-1 y ahora, frente a sus hinchas, buscarán sacar un resultado positivo.