Alianza Lima es el líder absoluto de la Liga 1 2023 Perú, ese hecho no tiene discusión porque lo encontramos como un evento irrefutable desde los puntos. El equipo del pueblo, tras vencer por la mínima diferencia a Alianza Atlético de Sullana, sigue en su franco ascenso.

El resultado no tiene discusión, el buen momento tampoco, y no se le puede criticar por la Copa Libertadores 2023. Empataron de local ante un gigante como Athletico Paranaense, todo eso los mantiene cómodos. Por eso no se entiende la frase de la semana pasada, cortesía de Salomón Lerner en el Diario El Comercio.

El Pirata, por eso, se dirigió de frente a los responsables del maltrato al 10 de la Selección Peruana: "Nosotros tenemos que defender a los compañeros. En Alianza todos intentamos hacer lo mejor por el club, si alguien quiere venir a dañar o tratar de desestabilizar el grupo no lo va a conseguir, tenemos un grupo fuerte, unido y por eso lo defiendo a Cuevita".

Para Hernán Barcos no hay dudas ni prisas para lo que se pueda ver más adelante. Desea llevar todo con bastante calma: "Nadie sabe la situación que él está, cómo viene trabajando, en qué situación jugó el partido y ponerse a criticar así a un jugador como Cueva en un partido no me parece justo".

Finalmente, dejó reflexión tras todo lo dicho por el directivo del Fondo Blanquiazul: "Si tenés un problema o te parece eso del jugador, vení a hablarlo en la interna. Cualquier dirigente o cualquier persona se puede acercar a hablar en la interna, así públicamente estamos exponiendo o tratando de perjudicar al club".