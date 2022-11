Molesto tras caer 1-0 ante FBC Melgar en el estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, el delantero argentino Hernán Barcos brindó declaraciones tras el encuentro. Chocando por la ida de las finales de la Liga 1. el 'Pirata' habló sobre la estrategia que mostró Alianza Lima.

"No es el resultado que vinimos a buscar, nos faltó proponer un poco más, ser un apoco más agresivos pero es lo que nos toca. Ahora el sábado en casa tenemos que dejar todo para dar vuelta a esto", comentó Hernán Barcos punzantemente.

Siendo optimista pues es un cotejo de ida y vuelta, Hernán Barcos también habló que ahora Alianza Lima le tocará ser local en el estadio Alejandro Villanueva. Recordando que es un enfrentamiento de 180 minutos, el 'Pirata' se mostró lleno de confianza.

"Es un partido de 180 minutos, el primero lo ganaron 1-0 y ahora en Matute nosotros tenemos que hacer nuestra parte", declaró el delantero argentino Hernán Barcos a las cámaras de GOLPERU. Hablando también de su clara opción de gol que tuvo, el atacante reflexionó.

"Fue una jugada linda, el tema de la pegada en la altura todavía no lo tengo claro. Las veces que me ha tocado definir se me ha ido siempre por arriba. El sábado tenemos que hacer nuestra parte y ganar allá", precisó Hernán Barcos, atacante de Alianza Lima.