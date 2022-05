La goleada imborrable recibida en Alianza Lima por parte de River Plate debería traer algunas consecuencias, con respecto a cargos específicos. Algunos piden la salida del profesor argentino, Carlos Bustos, de la dirección técnica principal. La cual seguramente con el paso de las horas será analizada de manera seria.

Pero una persona del plantel principal, con historia importante reciente, habló sobre este asunto. Para Hernán Barcos, la situación debería llevarse de manera más calma, porque las decisiones apresuradas no siempre son las mejores. 'El Pirata' en el 'Aeropuerto Jorge Chávez' charló con la prensa, apenas bajaron del avión.

"El profesor Bustos vino en el 2021 para Segunda División y salió campeón en Primera División. Si no le damos respaldo al profesor, no sé qué queda para los demás. No sé qué queda para todos nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos los responsables". Comenzó diciendo Hernán Barcos, para después explicar con mayor detalle esta opinión bastante polémica por la actualidad.

"Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, (Bustos) sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos tenemos que ir todos". La directiva 'blanquiazul' deberá tomar cartas en el asunto de la manera más inmediata. Porque el hincha pide soluciones de carácter inmediato.