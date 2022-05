Tras el empate de Alianza Lima frente a Colo Colo de Chile por la fecha 4 de la Copa Libertadores, que se llevó a cabo en el estadio Nacional, los hinchas de cuadro ‘Blanquiazul’ han reconocido y aplaudido la entrega del equipo de Carlos Bustos frente a los chilenos, más que todo en la segunda etapa donde los ‘Blanquiazules’ mostraron su mejor faceta dentro del torneo.

Hernán Barcos interactúa mucho desde las redes sociales cuando hace videos en vivo o se refiere a algo. Esta vez el ‘Pirata’ publicó en su cuenta de Instagram sobre el empate del pasado jueves 5 de mayo en el torneo continental donde puso: “Buscamos la victoria los 90 min. Alcanzamos un empate con sabor amargo, nos quedan 2 finales y vamos por más en la Copa Libertadores”.

Alianza Lima no va a bajar los brazos y luchará hasta el último momento que tenga chances de clasificar a la siguiente etapa de la Copa Libertadores y así lo dejó claro el delantero de Alianza Lima. Cabe resaltar que a los ‘Íntimos’ le quedan solo dos encuentros en el certamen donde tendrán que sumar de a tres en ambos para tratar de clasificar a la siguiente ronda.

Sin embargo, para que Alianza Lima pueda clasificar no solo tendrá que lograr sumar 6 puntos en las dos últimas fechas, sino que también tendrá que esperar a que Colo Colo no gane ni empate en sus cotejos restantes y aparte de eso los ‘Blanquiazules’ necesitarán llevarse la victoria con dos goles de diferencia, reto que parece muy complicado, para los dirigidos por Carlos Bustos, pero no imposible.