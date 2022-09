El ex volante íntimo Kanko Rodríguez indicó que el argentino a nivel local marca diferencias, pero en la Libertadores no le alcanza.

Alianza Lima se metió de lleno en la lucha por el título del Torneo de Clausura, luego de vencer a Melgar en Matute, donde una de las grandes figuras fue el delantero argentino Hernán Barcos, quien marcó un gol.

El Pirata es el artillero de los íntimos y uno de los más destacados de la Liga 1, y pese a ello recibió la crítico de Kanko Rodríguez, quien dijo que sirve sólo para jugar en el certamen local.

"Hernán Barcos a nivel nacional se pasea, pero le recomendaría que en la Copa se haga el lesionado. No lo voy a descubrir, el tipo tiene calidad es un goleador, juega bien, pero para nivel internacional no le alcanza como a todos los del torneo local", dijo el ex volante a Trome.

Además, Rodríguez se refirió al futuro de Jefferson Farfán, quien no ha podido jugar mucho en 2022 debido a sus problemas físicos.

"Si Jefferson Farfán está bien que se retire cuando quiera, porque al 80% mata en el fútbol peruano, se pasea. Lamentablemente las lesiones lo complican sino sería el jugador del año tranquilo", indicó.

Por último, habló de las chances que tiene el elenco de La Victoria de quedarse con el título del Torneo de Clausura, el cual está muy peleado.

"Alianza Lima siempre renace, pensé que Melgar iba a ser más complicado, estaba en duda, pero gracias a Dios el equipo salió inspirado", comentó.